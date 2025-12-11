تأکید اردوغان بر حلوفصل دائمی درگیریها و کاهش هزینههای اقتصادی
رئیسجمهوری ترکیه بر عزم کشورش برای پایان دادن همیشگی به جنگها و درگیریها تأکید کرد.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، روز پنجشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵)، در بیستونهمین نشست عمومی عادی کنفدراسیون سندیکاهای کارفرمایان ترکیه (TİSK) اظهار داشت که هدف کشورش حلوفصل دائمی جنگها و درگیریهاست.
وی با اشاره به اینکه درگیریها تاکنون زیانهای اقتصادی بسیاری، معادل بیش از دو تریلیون دلار، به ترکیه وارد کردهاند، بر اهمیت صلح تأکید کرد.
رئیسجمهوری ترکیه در سخنان خود بیان کرد که ترکیه تنها با خودباوری و شجاعت میتواند به کشوری عاری از جنگ و درگیری تبدیل شود. وی افزود که این رویکرد به خنثی کردن امید کسانی که منتظر شکست روند صلح هستند، کمک خواهد کرد.
اردوغان خاطرنشان کرد که همه مردم میتوانند برای موفقیت این روند در کنار یکدیگر کار کنند و کمیسیون صلح امید ملت را تقویت کرده است. کنفدراسیون سندیکاهای کارفرمایان ترکیه (TİSK)، که در سال ۱۹۶۲ تأسیس شده است، تنها سازمان چتر حمایتی است که نماینده کارفرمایان ترکیه در روابط صنعتی در سطح ملی و بینالمللی به شمار میرود. اردوغان پیشتر نیز بر نقش فعال ترکیه در میانجیگری بحرانهای جهانی از جمله درگیریهای اوکراین و غزه تأکید کرده است.