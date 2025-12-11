بارندگی‌های اخیر منجر به افزایش قابل توجه ذخایر آبی در سد‌های اقلیم کوردستان شده است.

1 ساعت پیش

رحمان خانی، مدیرکل سدهای دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵)، به کوردستان۲۴ اعلام کرد که به لطف سد‌های اقلیم، ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است. این میزان ذخیره‌سازی، به مجموع ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره‌شده در سراسر عراق کمک کرده است.

به گفته‌ی خانی، سد‌های اقلیم کوردستان ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب را ذخیره کرده‌اند. او همچنین اشاره کرد که از میان سد‌های منطقه، سد دهوک کمترین میزان آب ذخیره‌شده را داشته است.

در همین حال، وزارت منابع آب عراق نیز اعلام کرده است که به دلیل بارندگی‌های مستمر در روزهای گذشته، ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب در سد‌های کشور ذخیره شده و دریاچه‌ها نیز با افزایش ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب، احیا گشته‌اند.

بر اساس اطلاعات و بیانیه‌های نهادهای ذی‌ربط در اقلیم کوردستان، باران‌های سیل‌آسای چند روز اخیر تأثیر بسیار مثبت و چشمگیری بر وضعیت آب داشته است. سطح آب در دریاچه‌ها، آبگیرها و سد‌ها نسبت به ماه‌های گذشته به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. این بارندگی‌ها همچنین باعث بالا رفتن سطح آب‌های زیرزمینی شده که تأثیر مستقیمی بر پر شدن چاه‌ها و چشمه‌ها در فصل بهار خواهد داشت. این افزایش قابل توجه در ذخایر آبی اقلیم کوردستان، امیدها را برای کاهش مشکلات کم‌آبی در فصل تابستان تقویت می‌کند.