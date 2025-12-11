ویرانی گستردهی سیل در بخش کشاورزی تَقتَق؛ بیش از ۲۰۰ حوضچهی پرورش ماهی از بین رفت
خسارات سنگین به حوضچههای ماهی و باغات در پی سیلابهای اخیر؛ دستور نخستوزیر اقلیم کوردستان برای امدادرسانی
مدیر بخش کشاورزی تَقتَق از وارد آمدن خسارات گسترده به بخش کشاورزی این شهر در پی وقوع سیل خبر داد. حاجی صباح عثمان، مدیر بخش کشاورزی تَقتَق، روز پنجشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۵)، به وبسایت کوردستان۲۴ گفت که بارش شدید باران و سیلابهای اخیر به مزارع و زیرساختهای کشاورزی منطقه آسیب جدی وارد کرده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین خسارت به حوضچههای پرورش ماهی در این منطقه وارد شده است، افزود: تا کنون بیش از ۲۰۰ حوضچهی پرورش ماهی و همچنین بیش از ۸۰۰ هزار قطعه ماهی بر اثر سیل از بین رفتهاند.
حاجی صباح عثمان خاطرنشان کرد که این خسارات تنها به تلفات ماهیها محدود نمیشود، بلکه ژنراتورها و سایر تجهیزات مورد استفاده در مزارع ماهی نیز از کار افتاده یا تخریب شدهاند. علاوه بر این، تعداد زیادی از باغها و تاکستانهای شهروندان نیز آسیب دیدهاند و تعدادی از پارکها و باغچهها نیز از این خسارات بینصیب نماندهاند.
بر اساس گزارشها، از بامداد سهشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵)، بارش شدید باران در مناطق مختلف اقلیم کوردستان، بهویژه در استان سلیمانیه و شهرستانهای چمچمال و گرمیان، به وقوع سیلابهای گسترده منجر شد که جان چند نفر را گرفت و خسارات مالی فراوانی به بار آورد. در چمچمال حداقل دو نفر جان باختند و ۱۲ نفر مجروح شدند و حدود ۵۰۰ منزل نیز آسیب دیدند. در پی این حوادث، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، به تمامی نهادهای ذیربط دستور داد تا فوراً به کمک شهروندان و آسیبدیدگان بشتابند و کمکهای لازم را ارائه دهند. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، نیز حمایت کامل خود را از مردم سیلزده اعلام و دستور کمکرسانی صادر کرده است. همچنین، محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، به وزارت کشور و دیگر نهادهای ذیربط دستور تامین نیازهای امدادی و اختصاص بودجهی اضطراری برای کمک به سیلزدگان اقلیم کوردستان را صادر کرد.