اسعد شیبانی: لغو قانون قیصر دستاوردی تاریخی برای مردم سوریه است
تصویب لایحهی لغو تحریمها در کنگرهی آمریکا؛ آغاز جشن و امید به احیای اقتصاد سوریه
اسعد شیبانی، وزیر خارجهی سوریه، روز پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵)، اعلام کرد که تصویب قطعنامهی لغو «قانون قیصر» توسط مجلس نمایندگان ایالات متحدهی آمریکا، دستاوردی تاریخی برای مردم سوریه محسوب میشود.
وی تاکید کرد که این دستاورد نشاندهندهی پیروزی عدالت و پایداری مردم سوریه و تجلی دیپلماسی موفق دمشق برای کاهش رنج مردم و گشودن درهای امید است. شیبانی همچنین از مجلس نمایندگان امریکا و ایالات متحده به خاطر این گام مسئولانه که نشاندهندهی درک فزاینده از اهمیت حمایت از سوریه در این برههی حساس است، ابراز قدردانی کرد.
در پی تصویب طرح لغو قانون قیصر توسط کنگرهی امریکا، مردم در شهرهای مختلف سوریه به جشن و پایکوبی پرداختند. هزاران شهروند سوری از سحرگاه پنجشنبه با حضور در خیابانهای دمشق، حمص، لاذقیه و حماه، صدور رای قاطع مجلس نمایندگان ایالات متحده به لغو قانون قیصر و تحریمهای اعمال شده علیه این کشور را که سالها ادامه داشت، جشن گرفتند. شیبانی این گام را نویدبخش احیای اقتصاد سوریه و کاهش رنج مردم این کشور دانست.
میدان اموی در دمشق، پایتخت سوریه، شاهد جشنهای گستردهای بود و شهروندان با به اهتزاز درآوردن پرچمهای سوریه و سر دادن شعارهایی، شادی خود را از صدور مصوبهی لغو قانون قیصر ابراز کردند. در حمص، در مرکز سوریه، جشنگیرندگان در میدان ساعت جمع شدند و شعارهایی در مورد شادی از لغو تحریمها سر دادند. همچنین، شهروندان راهپیماییهای جشن و شادی در خیابانها و میادین لاذقیه و حماه برگزار و از رای به لغو این قانون شادمانی کردند.
مجلس نمایندگان ایالات متحده به عنوان بخشی از بحث خود در مورد بودجهی دفاعی سال ۲۰۲۶، لایحهای را برای لغو تحریمهای قانون قیصر علیه سوریه تصویب کرد. مجلسهای سنا و نمایندگان امریکا لغو تحریمهای موسوم به «قانون قیصر»، اقدامی که برای احیای اقتصاد سوریه حیاتی تلقی میشود، را در نسخهای مصالحهآمیز از قانون مجوز دفاع ملی گنجاندند. این بند در لایحهی دفاعی ۳۰۰۰ صفحهای، قانون قیصر ۲۰۱۹ را لغو میکند و مستلزم گزارشهای منظم از کاخ سفید است که نشان دهد دولت سوریه در حال مبارزه با گروه «داعش»، حفاظت از حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی در داخل این کشور و خودداری از هرگونه اقدام نظامی یکجانبه یا غیرموجه علیه همسایگان خود است. در صورتی که این شرایط در دو دورهی متوالی گزارشها برآورده نشود، امکان بازگرداندن برخی تحریمها علیه طرفهای مشخص وجود خواهد داشت.