پیشروی نیروهای مسلح روسیه در جبهه و برنامه‌ریزی برای نشست مهم در ترکمنستان

2 ساعت پیش

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز پنج‌شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵)، اعلام کرد که ایجاد منطقه‌ی امنیتی در مناطق مرزی با اوکراین طبق برنامه پیش می‌رود و خاطرنشان کرد که نیروهای مسلح روسیه با اطمینان در جبهه در حال پیشروی هستند.

این اظهارات پوتین در حالی مطرح شد که والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش روسیه، کنترل نیروهای روسی بر منطقه‌ی سیویرسک را اعلام کرد. پوتین در جلسه‌ای در مورد وضعیت منطقه‌ی عملیات نظامی ویژه گفت: «نیروهای ارتش روسیه به انجام وظایف عملیات نظامی ویژه ادامه می‌دهند و با اطمینان در کل جبهه پیشروی می‌کنند. طبق برنامه‌ی تعیین شده، یک منطقه‌ی امنیتی در مناطق مرزی با اوکراین در حال ایجاد است.»

رئیس جمهوری روسیه همچنین به حرکت مثبت در عملیات آزادسازی مناطق دونباس و نووروسیا اشاره کرد. وی در جلسه‌ای در کاخ کرملین که به وضعیت منطقه‌ی عملیات نظامی ویژه اختصاص داده شده بود، گفت: «من حرکت خوبی را در تمام محورهای نبرد (در منطقه‌ی عملیات نظامی ویژه) می‌بینم. آزادسازی جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک و مناطق خرسون و زاپوریژژیا به طور پیوسته و هدفمند، طبق برنامه‌های ستاد کل ارتش، در حال انجام است.»

در عرصه‌ی سیاسی، کاخ کرملین اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه قصد دارد در ترکمنستان نشستی با رجب طیب اردوغان (اردوغان)، مسعود پزشکیان (پزشکیان)، نخست‌وزیر پاکستان و رئیس جمهوری عراق برگزار کند. این نشست در راستای تلاش برای ایجاد یک منطقه‌ی حائل امنیتی بین روسیه و ناتو، و عدم عضویت اوکراین در ناتو، طراحی شده است.