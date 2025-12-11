دبیرکل ناتو خواستار افزایش توان دفاعی اعضا شد؛ اوکراین در مرکز مذاکرات صلح

2 ساعت پیش

مارک روته، دبیرکل ناتو، روز پنج‌شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵)، در نشست کنفرانس امنیتی مونیخ که در برلین برگزار شد، هشدار داد که مناقشه و درگیری روسیه به پشت خانه‌های اروپا رسیده و اعضای ناتو باید آماده باشند.

وی با انتقاد از کشورهایی که تهدید روسیه را جدی نمی‌گیرند، تاکید کرد که روسیه ممکن است تا پنج سال دیگر آماده‌ی اعمال زور علیه ناتو باشد و هدف این پیمان دفاعی، جلوگیری از وقوع جنگی به رهبری روسیه در ابعادی مشابه جنگ‌های جهانی است. روته افزود: «ما همین حالا در خطر هستیم» و ناتو باید جنگ را پیش از آغاز متوقف کند.

دبیرکل ناتو از اعضای این پیمان دفاعی خواست تا هزینه‌های دفاعی و تولید تسلیحات را سریعاً افزایش دهند. وی با بیان اینکه "تعداد زیادی از کشورهای عضو ناتو فوریت تهدید روسیه در اروپا را احساس نمی‌کنند"، گفت: «ما هدف بعدی روسیه هستیم.» روته زمان اقدام را "همین حالا" خواند و هشدار داد که بسیاری دچار احساس امنیت کاذب‌اند و فوریت شرایط را درک نمی‌کنند. وی افزود: «نیروهای مسلح ما باید آنچه را که برای محافظت از ما لازم است دریافت کنند. و اوکراین نیز باید آنچه را برای دفاع از خود لازم دارد فوراً دریافت کند.»

مارک روته گفت، روسیه در سال جاری (۲۰۲۵ میلادی) حتی «بی‌پروا‌تر، بی‌ملاحظه‌تر و بی‌رحم‌تر» شده است. به گفته‌ی دبیرکل ناتو، روسیه از ابتدای سال بیش از ۴۶ هزار پهپاد و موشک به‌ سوی اوکراین شلیک کرده و احتمالاً ماهانه حدود ۲۹۰۰ پهپاد تهاجمی و تعداد مشابهی پهپاد فریب برای منحرف کردن سامانه‌های پدافندی تولید می‌کند. همچنین در سال ۲۰۲۵ حدود دو هزار موشک کروز و بالستیک زمین‌پایه به توانایی‌های روسیه افزوده شده است.

آلمان در این میان، نقش کلیدی در حمایت از اوکراین ایفا می‌کند. یوهان واده‌فول، وزیر خارجه‌ی آلمان، در نشست برلین از شرکای اروپایی خواست تا حمایت فوری بیشتری از اوکراین ارائه دهند. وی با اشاره به اینکه آلمان امسال به بزرگ‌ترین حامی نظامی و غیرنظامی اوکراین تبدیل شده است، سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ی آلمان در ارتش این کشور را «استثنایی» نامید و افزود که آلمان نگرش خود به دفاع و صنعت را «به‌طور بنیادین» تغییر داده است.

در حاشیه‌ی این تحولات، مذاکرات صلح اوکراین نیز در جریان است. فریدریش مرتس (مرتس)، صدراعظم آلمان، اعلام کرده بود که اوکراین پاسخ خود به «طرح صلح» امریکا را عصر چهارشنبه به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، ارائه کرده است؛ پاسخی که همچنین شامل مواردی درباره‌ی احتمال امتیازدهی‌های ارضی از سوی کی‌یف است. مرتس تأکید کرد که تنها کی‌یف می‌تواند تصمیم بگیرد که چه نوع ترتیبات ارضی را می‌پذیرد و فشار آوردن بر رئیس‌جمهور اوکراین برای پذیرش صلحی که مردمش پس از چهار سال رنج و مرگ نمی‌توانند بپذیرند، اشتباه خواهد بود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تاکنون هرگونه امتیاز ارضی را رد کرده است. پیش از ارسال پاسخ اوکراین به امریکا، مرتس همراه با نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، و رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، تماس تلفنی با ترامپ داشته است.