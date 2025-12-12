کارزار جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه در سلیمانیه برای آسیب‌دیدگان از سیل اخیر در چمچمال به پایان رسید و ده‌ها میلیون دینار وجه نقد و ۱۲ کامیون اقلام ضروری جمع‌آوری شد

در پی وقوع سیل‌های اخیر در شهرستان چمچمال اقلیم کوردستان، کارزار جمع‌آوری کمک‌های مردمی در موزه‌ی ملی "امنه سورکه" واقع در شهر سلیمانیه‌ی اقلیم کوردستان به پایان رسید. در این کارزار، ده‌ها میلیون دینار وجه نقد و مقادیر زیادی کالا برای یاری رساندن به آسیب‌دیدگان جمع‌آوری شد.

نادر علی، معلم دینی و یکی از اعضای این کارزار، در یک کنفرانس خبری نتایج نهایی این پویش را اعلام کرد. به گفته‌ی وی، "با همکاری خیرین، مبلغ ۵۳ میلیون دینار عراقی، ۸ هزار و ۶۰۰ دلار و ۵۰۰ یورو به صورت نقدی جمع‌آوری شده است." وی همچنین افزود که علاوه بر کمک‌های نقدی، ۱۲ کامیون حامل اقلام ضروری شامل مواد غذایی، پوشاک و وسایل گرمایشی برای ارسال به خانواده‌های آسیب‌دیده آماده شده‌اند.

در ادامه‌ی این تلاش‌ها، نهادها و سازمان‌های خیریه پس از آرام شدن اوضاع، همچنان به ارائه‌ی کمک‌رسانی ادامه می‌دهند. بنیاد خیریه‌ی بارزانی، که یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در اقلیم کوردستان است و به دلیل پاسخ‌های سریع به بحران‌ها شناخته می‌شود، به عنوان اولین نهاد به محل حادثه رسید و به یاری سیل‌زدگان شتافت. همزمان، سازمان کوردستان فاندیشن علاوه بر پاکسازی مدرسه‌ی "قندیل" در چمچمال، مسئولیت نوسازی ساختمان و تأمین تمامی نیازهای آموزشی آن را برعهده گرفته است.