روزنامهی "حریت" شرایط حزب عدالت و توسعه را برای قانون خلع سلاح فاش کرد
یک روزنامهی ترکیه، شروط حزب حاکم عدالت و توسعه را برای تصویب قانون "روند صلح" و خلع سلاح پارت کارگران کوردستان (پ ک ک) منتشر کرد
روزنامهی "حریت"، که یکی از پرشمارگانترین روزنامههای ترکیه است، گزارشی از محتوای هیئت نمایندگان حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) در کمیسیون پارلمانی این کشور منتشر کرد. در این گزارش، شروط این حزب برای تصویب قانونی مرتبط با "روند صلح" تشریح شده است.
بر اساس این گزارش، آک پارتی بر این نکته تأکید دارد که هیچ قانونی برای روند صلح تصویب نخواهد شد مگر اینکه نیروهای امنیتی و سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) انحلال و خلع سلاح کامل پارت کارگران کوردستان (پ ک ک) و تمامی سازمانهای وابسته به آن را تأیید کنند. این گزارش مشخصاً بیان میکند که تأیید انحلال و خلع سلاح پ ک ک باید به صورت رسمی توسط سازمان میت صورت پذیرد.
از دیگر شروط آک پارتی این است که نیروهای سوریهی دموکراتیک (ه س د) باید در چارچوب "توافق ۱۰ مارس" به ارتش سوریهی بپیوندند. همچنین، پس از پایان حضور این سازمان در قندیل، که منطقهی کوهستانی در اقلیم کوردستان و پناهگاه پ ک ک محسوب میشود، نباید به آن اجازه داده شود که بار دیگر در شمال سوریهی فعالیت خود را از سر بگیرد.
در مورد جزئیات قانون خلع سلاح، گزارش "حریت" توضیح میدهد که قانون مورد انتظار تنها عضویت در سازمان (پ ک ک) را در بر میگیرد. این بدان معناست که افرادی که اتهامات دیگری دارند، محاکمه شده و بر اساس قوانین جاری مجازات خواهند شد. همچنین، افرادی که تنها به اتهام عضویت در این سازمان زندانی شدهاند، آزاد خواهند شد و قیومهایی که به این دلیل منصوب شدهاند، برکنار و وضعیت عادی خواهد شد.