هشدار مقتدی صدر دربارهی گسترش "دین ابراهیمی" و عادیسازی با اسرائیل در عراق
رهبر جریان صدر عراق نسبت به پیامدهای عادیسازی روابط با اسرائیل و ترویج "دین ابراهیمی" در این کشور هشدار داد و از فساد داخلی نیز انتقاد کرد
مقتدی صدر، رهبر جریان ملیگرای شیعهی عراق، روز جمعه، ۲۲ آذر ۱۴۰۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۵)، در سخنانی نسبت به خطرات عادیسازی روابط با اسرائیل و گسترش "دین ابراهیمی" در عراق هشدار داد.
وی ضمن بیان اینکه "نماز جمعه همواره خاری در چشم اشغالگران، ستمکاران، فاسدان و تروریستها بوده است"، تأکید کرد که این نماز برای کسانی که تسلیم فشارهای اسرائیل و دیگر کشورها میشوند نیز چنین است.
پیامدهای عادیسازی و دین ابراهیمی
صدر در ادامهی سخنان خود، دربارهی خطرات عادیسازی روابط با اسرائیل هشدار داد و بیان کرد که عادیسازی روابط با این کشور، به گسترش "دین ابراهیمی" منجر خواهد شد. وی همچنین اشاره کرد که در حال حاضر، معادلات برعکس شده، به گونهای که "مجاهد به عنوان تروریست و تروریست به عنوان دوست معرفی میشود." او اضافه کرد: "فساد به عادت تبدیل شده و ستمکاری به رویه، حتی از سوی کسانی که ادعای پیروی از ما را دارند و ما تا روز قیامت از آنان برائت میجوییم."
انتقاد از فساد و تضعیف مذهب
رهبر جریان صدر (جنبش صدر)، با انتقاد شدید از افراد فاسد، تضعیف جایگاه مذهبی را به اقدامات آنان نسبت داد. به گفتهی صدر، فساد، هدر دادن ثروت و تسلیم شدن در برابر طمع قدرتطلبی باعث شده است که مذهب در داخل و خارج از کشور با خطر جدی مواجه شود. مقتدی صدر که از سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) رهبری جریان صدر را برعهده دارد، از منتقدان سرسخت حضور نیروهای خارجی در عراق و عادیسازی روابط با اسرائیل محسوب میشود و پیش از این نیز خواستار جرمانگاری هرگونه عادیسازی با رژیم صهیونیستی شده بود.
"دین ابراهیمی" چیست؟
"دین ابراهیمی" اصطلاحی است که به ادیان یکتاپرستی اطلاق میشود که ریشهی خود را به حضرت ابراهیم بازمیگردانند؛ سه دین اصلی شامل اسلام، مسیحیت و یهودیت هستند. در سالیان اخیر، این اصطلاح معنای سیاسی نیز یافته است و به پروژهای برای نزدیک کردن و ادغام این سه دین به عنوان راهی برای آشتی سیاسی و عادیسازی روابط در خاورمیانه اشاره دارد. برخی منابع این ایده را به تلاشهای غربی، بهویژه ایالات متحده، برای تغییر چشمانداز سیاسی منطقه مرتبط میدانند.