در حالی که اقلیم کوردستان با چالش بزرگ پاکسازیی مین مواجه است، تاکنون ۵۷۶ کیلومتر مربع از مجموع ۷۷۹ کیلومتر مربع اراضی مین‌گذاری شده پاکسازی شده‌اند؛ مسئولان خواستار تمدید مهلت بین‌المللی برای تکمیل این روند هستند

4 ساعت پیش

از مجموع ۷۷۹ کیلومتر مربع اراضی مین‌گذاری شده در اقلیم کوردستان، تاکنون ۵۷۶ کیلومتر مربع پاکسازی شده‌اند. رئیس سازمان عمومی امور مین در اقلیم کوردستان اعلام کرد که بر اساس "کنوانسیون اتاوا"‌ی‌ بین‌المللی، قرار بود تمامیی عراق تا سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷ شمسی) از مین و مواد منفجره پاکسازی شود. با این حال، عدم همکاری دولت عراق در این پرونده، منجر به تأخیر ۱۰ ساله‌ی‌ این روند و تمدید مهلت تا سال ۲۰۲۸ (۱۴۰۷ شمسی) شده است.

ادیب اکرم، یکی از شهروندان، به کوردستان۲۴ گفت: "شهروندان در اینجا تردد می‌کنند و ما خودمان در زمین‌هایمان کار می‌کنیم، شخم می‌زنیم و گندم می‌کاریم. پس از پاکسازی‌ زمین‌ها، هیچ مشکلی نداریم." وی افزود که پیش از این، بسیاری از چوپانان به دلیل انفجار مین و مواد منفجره قربانی شده بودند.

از ۷۷۹ کیلومتر مربع اراضی مین‌گذاری شده در اقلیم کوردستان، ۵۷۶ کیلومتر مربع تا کنون پاکسازی شده است. با این وجود، ۱۳ هزار و ۶۰۰ نفر نیز در اثر انفجار مین و مواد منفجره جان خود را از دست داده یا مجروح شده‌اند. عبدالعزیز محمد صالح، مسئول بخش فعالیت‌ها در اداره‌ی‌ امور مین استان دهوک، مین‌ها را "دشمنی ناپیدا" توصیف کرد که قابل رؤیت نیستند و هر زمان که ظاهر شوند، باید با دقت بسیار با آن‌ها برخورد کرد. او بر نظارت بر تیم‌ها و تداوم آگاه‌سازی‌ی عمومی تأکید کرد تا مین‌ها با ایمنی‌ کامل منهدم شوند.

جبار مصطفی، رئیس سازمان عمومی امور مین در اقلیم کوردستان، اظهار داشت: "باید تا سال ۲۰۱۸ تمامی‌ عراق از مین و بقایای مین پاکسازی می‌شد، اما نتوانستیم به آن پایبند باشیم و ۱۰ سال دیگر، یعنی تا سال ۲۰۲۸، به ما مهلت داده شد." وی افزود که اکنون برنامه‌ای در عراق وجود دارد تا یادداشت تمدید مهلت برای اقلیم کوردستان و عراق به ریاست کنوانسیون اتاوا ارائه شود. این مین‌ها مربوط به دهه‌ی‌ ۱۹۸۰ (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ شمسی) هستند که توسط رژیم بعث عراق برای از بین بردن و جلوگیری از ورود شهروندان کورد کاشته شده‌اند. مبارزه با مین، کمتر از مبارزه با دشمن یک کشور نیست، چرا که هزاران شهروند در اقلیم کوردستان قربانی‌ی مین و مواد منفجره شده‌اند و هنوز هزاران هکتار از زمین‌های شهروندان و کشاورزان حاوی مین است و از برکات زمین‌هایشان محروم مانده‌اند.