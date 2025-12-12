انفجار در مراسم عروسی‌ در درعای سوریه‌؛ ۳۳ نفر زخمی شدند

خبرگزاری رسمی سوریه‌ی (سانا) از وقوع یک انفجار در مراسم عروسی در استان درعای سوریه‌ی خبر داد که بر اثر آن، ۳۳ نفر از جمله تعدادی کودک مجروح شدند

52 دقیقه پیش

خبرگزاری رسمی سوریه‌ی (سانا) اعلام کرد که عصر جمعه، ۲۲ آذر ۱۴۰۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۵)، یک انفجار در مراسم عروسی‌ در شهرک "عبدین" در غرب استان درعای سوریه‌ی به وقوع پیوست که به زخمی شدن ۳۳ نفر منجر شد.

زیاد محامید، مدیر بهداشت استان درعا، در این باره اظهار داشت: "در میان مجروحان، کودک نیز حضور دارد؛ ۱۹ نفر به بیمارستان ملی درعا، شش نفر به بیمارستان ملی تفاس و هشت نفر دیگر به مرکز درمانی شهرک شجره منتقل شده‌اند." مدیریت بهداشت درعا تأکید کرد که تمامی موارد تحت نظارت هستند و اقدامات لازم برای ارائه‌ی‌ی مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز به مجروحان در حال انجام است. همچنین، از تأمین تمامی تجهیزات لازم برای کمک‌های اولیه‌ی‌ی فوری اطمینان حاصل شده است.

در پی این حادثه، نیروهای امنیت داخلی سوریه‌ی تحقیقات خود را در مورد انفجار در عبدین آغاز کرده‌اند تا علت و ماهیت دقیق این رویداد را مشخص کنند. این تحقیقات در راستای تلاش‌ها برای روشن شدن جزئیات حادثه و پاسخگو کردن عاملان آن، با هدف حفاظت از امنیت و سلامت شهروندان انجام می‌شود. استان درعای سوریه‌ی در جنوب این کشور، از مناطق درگیر در بحران سوریه‌ی بوده و همچنان شاهد ناآرامی‌های امنیتی پراکنده است.