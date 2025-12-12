توقف پروژههای بغداد به دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران
تعداد زیادی از پروژههای عمرانی در بغداد به دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط دولت عراق متوقف شدهاند؛ کارشناسان وزارت دارایی را مقصر اصلی این وضعیت میدانند
شمار زیادی از پروژههای عمرانی در شهر بغداد، پایتخت عراق، به دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت، متوقف شدهاند. کارشناسان اقتصادی، وزارت دارایی عراق را مسئول اصلی این وضعیت میدانند، به ویژه به دلیل ناکارآمدی این وزارتخانه در مدیریت مالی و عدم تواناییی آن در تهیهیی جداول بودجهیی سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ شمسی).
مصطفی دلیمی، یک پیمانکار، به کوردستان۲۴ گفت که پیمانکاران هرساله مصالح ساختمانی را برای پروژهها خریداری میکنند، به این امید که دولت مطالبات مالی آنها را در مراحل اجرای پروژه پرداخت کند. وی افزود: "اکنون، هنگامی که پیمانکار برای اجرا اقدام میکند، با شوک خالی بودن خزانهیی دولت مواجه میشود و به همین دلیل دهها پروژه متوقف شده است."
ناکارآمدیی مدیریت بودجه
کارشناسان اقتصادی، علت این وضعیت را به وزارت دارایییی عراق نسبت میدهند، بهخصوص به دلیل ضعف آن در مدیریت بودجه و امور مالی به شیوهای صحیح، و همچنین عدم ارسال جداول بودجهیی سال جاری به پارلمان. دکتر صفوان قصی، اقتصاددان، بیان کرد: "تأخیر وزارت داراییی در تهیهیی جداول مربوط به بودجهیی سال ۲۰۲۵ دلیل اصلی عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران در طول سال جاری است. این مبلغ آنقدر زیاد نیست، اما وزارت داراییی باید بداند چگونه نقدینگی در دسترس خود را مدیریت کند، ابتدا به صورت شایسته و سپس به صورت هزینههای حمایتی."
افزایش بدهی و نگرانیهای اقتصادی
بدهیهای عراق، به ویژه بدهیهای داخلی که به ارقام بیسابقهای رسیده، و عدم وجود بودجهیی عمومی، نگرانیهایی را در میان اقتصاددانان ایجاد کرده است. مجموع بدهی داخلی و خارجی عراق تقریباً به ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است. این وضعیت میتواند به عدم تواناییی دولت در تأمین حقوق کارمندان و توقف کامل پروژهها منجر شود. "دیدبان اکو عراق" (Eco Iraq Observatory) در گزارشی از کسری بودجهیی ۱۷ تریلیون و ۶۸۶ میلیارد دیناری برای نه ماههیی نخست سال ۲۰۲۵ خبر داده که نشاندهندهیی چالشهای مالی جدی پیش روی این کشور است.