توقیف محموله نظامی چینی عازم ایران توسط آمریکا در اقیانوس هند

عملیات پنهانی پنتاگون علیه شبکه‌های تامین تسلیحات ایران

3 ساعت پیش

تیم‌های عملیات ویژه ایالات متحده در ماه گذشته میلادی (نوامبر ۲۰۲۵) یک کشتی حامل تجهیزات نظامی از چین به مقصد ایران را در اقیانوس هند توقیف کردند. این اقدام نادر در دریا، بخشی از تلاش‌های پنتاگون برای اخلال در شبکه‌های پنهانی تامین تسلیحات برای جمهوری اسلامی ایران است.

مقامات آمریکایی به روزنامه «وال استریت ژورنال» اعلام کردند که تیم‌های نیروهای ویژه این کشور در فاصله‌ی صدها کیلومتری از سواحل سریلانکا به این کشتی تجاری یورش برده و محموله‌ای از اقلام مرتبط با امور نظامی را ضبط کردند. این محموله شامل قطعاتی بود که می‌توانست در برنامه‌های تسلیحات متعارف و موشکی ایران مورد استفاده قرار گیرد و "کاربرد دوگانه" (غیرنظامی و نظامی) داشت. پس از توقیف، تمام محموله منهدم شد، اما به کشتی اجازه داده شد به سفر خود ادامه دهد. این اولین بار در سال‌های اخیر است که ارتش آمریکا یک محموله‌ی با منشأ چینی را که به سمت ایران می‌رفت، رهگیری می‌کند.

واشنگتن پیش از این عملیات، محموله را تحت نظر داشت و این اقدام بخشی از رویکرد پنتاگون برای مقابله با تامین تسلیحات مخفی ایران، به ویژه پس از یک درگیری ۱۲ روزه در ماه ژوئن ۲۰۲۵ بود که طی آن ایالات متحده و اسرائیل خسارات سنگینی به تاسیسات هسته‌ای و موشکی ایران وارد کردند. این عملیات همچنین هفته‌ها قبل از توقیف یک نفتکش توسط آمریکا در سواحل ونزوئلا رخ داد که برای انتقال نفت تحریم‌شده از ونزوئلا به ایران استفاده می‌شد. این اقدامات نشان‌دهنده‌ی بازگشت تاکتیک‌های دریایی تهاجمی توسط دولت ترامپ علیه رقبای خود است. پیشتر، اعضای کنگره آمریکا خواستار تحقیق درباره محموله‌های نیترات سدیم، یک ماده پیش‌ساز سوخت موشکی، از چین به ایران شده بودند که ناقض تحریم‌های سازمان ملل متحد بود. ایران توقیف نفتکش ونزوئلا را "اقدام دزدی دریایی دولتی" محکوم کرده است. هویت کشتی و مالک آن فاش نشده است.