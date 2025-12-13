استقبال کیم جونگ اون از نظامیان بازگشته از روسیه

تقدیر از یگان مهندسی بازگشته از ماموریت مین‌روبی در کورسک

کیم جونگ اون، رهبر کره‌ی شمالی، روز جمعه (۲۱ آذر ۱۴۰۴) در مراسمی در پیونگ‌یانگ، از یک یگان مهندسی ارتش که پس از اتمام ماموریت خود در منطقه‌ی کورسک روسیه بازگشته بود، استقبال کرد. این مراسم برای قدردانی از نیروهایی برگزار شد که در طول ۱۲۰ روز ماموریت خود، مین‌روبی در مناطق جنگی روسیه را انجام داده بودند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره‌ی شمالی (KCNA)، کیم جونگ اون در سخنرانی خود از افسران و سربازان «هنگ ۵۲۸ مهندسی ارتش خلق» به دلیل رفتار "قهرمانانه" و "حرفه‌ای" آن‌ها در یک "محیط نبرد خشن" تمجید کرد. او همچنین از "تلفات دلخراش" نُه سرباز در طول این ماموریت خبر داد. این سربازان پس از مرگشان، مدال «آزادی و استقلال» و عنوان «قهرمان جمهوری خلق دموکراتیک کوریا» را دریافت کردند. کره‌ی شمالی حدود ۱۰۰۰ نیروی مهندسی را در اوایل ماه اوت ۲۰۲۵ برای کمک به نیروهای روسیه در مین‌روبی به منطقه‌ی کورسک اعزام کرده بود.

این آمار ۹ کشته، تفاوت چشمگیری با اطلاعات منابع غربی دارد. بر اساس برآورد سازمان‌های اطلاعاتی کره‌ی جنوبی، بریتانیا، ایالات متحده و اوکراین، از اواخر سال ۲۰۲۴ یا اوایل سال ۲۰۲۵، کره‌ی شمالی بین ۱۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ نیروی رزمی برای حمایت از روسیه در جنگ اوکراین اعزام کرده است. این منابع تخمین می‌زنند که بیش از ۶۰۰۰ نفر از این نیروها در عملیات تهاجمی علیه نیروهای اوکراینی در منطقه‌ی کورسک کشته یا زخمی شده‌اند و تنها کره‌ی جنوبی آمار حدود ۶۰۰ کشته را از میان ۱۱۰۰۰ نیروی اعزامی گزارش داده است. همچنین، واحدهای اوکراینی ادعا کرده‌اند که صدها نفر از سربازان کره‌ی شمالی را در کورسک کشته یا زخمی کرده‌اند. کره‌ی شمالی و روسیه پس از امضای پیمان دفاعی مشترک در ماه ژوئن ۲۰۲۴، همکاری‌های نظامی خود را تعمیق بخشیده‌اند. پیونگ‌یانگ همچنین مقادیر زیادی گلوله توپخانه، موشک و سیستم‌های راکت دوربرد را به روسیه ارسال کرده است.