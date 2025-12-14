پرزیدنت بارزانی و د. رافع عیساوی روند سیاسی عراق و اوضاع منطقه را بررسی کردند

3 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – در دیدار پرزیدنت بارزانی و معاون نخست‌وزیر اسبق عراق فدرال، روند سیاسی عراق و اوضاع منطقه، بررسی شد.

بارگاه بارزانی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز یکشنبه ۱۴ دسامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی، در پیرمام از د. رافع عیساوی، معاون نخست‌وزیر اسبق فدرال، استقبال کرد.

بر پایه بیانیه، در این دیدار درباره روند سیاسی عراق و اوضاع منطقه و اقدامات پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق و هماهنگی بین نیروها و جریان‌های سیاسی عراق، تبادل نظر شد.

ب.ن