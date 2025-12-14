پایان مرحلهی اضطراری سیلاب در اقلیم کوردستان؛ فرانسه کمکهای فنی ارائه میدهد
آغاز توزیع گستردهی کمکها به خانوادههای آسیبدیده و برنامهریزی برای مقابله با بحرانهای آتی
مرکز مشترک هماهنگی بحرانها (JCC) در دولت اقلیم کوردستان اعلام کرده است که مرحلهی اضطراری عملیات امداد و نجات پس از سیلابهای اخیر به پایان رسیده است. سروه رسول، مسئول این مرکز در وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵)، در گفتگو با خبرنگار کوردستان۲۴، اظهار داشت: «میتوانیم بگوییم که مرحلهی اضطراری به پایان رسیده است و تنها بازگشت کامل خانوادهها به خانههایشان باقی مانده است. در حال حاضر، کمکها به طور فشرده در حال توزیع است.»
در پی آغاز موج بارشها، اتاق عملیات مرکز مشترک هماهنگی بحرانها، با حضور نمایندگان وزارتخانههای مرتبط، نشست اضطراری تشکیل داده و طرح مقابله با هرگونه وضعیت ناخواسته را تدوین کرده بود. بارشهای شدید در روزهای گذشته موجب جاری شدن سیل در چندین شهر و شهرک اقلیم کوردستان و کرکوک شد. بر اساس آمار اولیه، این سیلابها در مجموع به جان باختن ۵ نفر و زخمی شدن ۱۹ نفر در سراسر کوردستان و کرکوک منجر شد. همچنین، هزاران خانه، مغازه و پروژههای مختلف دچار خسارات مادی گستردهای شدند. شهر چمچمال به ویژه تحت تأثیر قرار گرفت، جایی که بیش از ۵۰۰ خانه و ۱۰۰ مغازه آسیب دیدند. در کرکوک نیز یک کودک ۷ ساله در منطقهی فرغان غرق شد و مسیرهای ارتباطی مهمی همچون جادهی کرکوک به بغداد بر اثر تخریب پل در داقوق قطع شد.
تشکر از نهادهای همکار و کمکرسانی به کرکوک
رسول از تمامی نهادها و سازمانهای خیریهی فعال در این عملیات قدردانی کرد و اشاره کرد که بسیاری از آنها حتی پیش از وقوع حوادث نیز در حالت آمادهباش قرار داشتند. از جمله سازمانهای نامبرده میتوان به بنیاد خیریهی بارزانی، بنیاد روانگه، کوردستان فاندیشن، بنیاد حاجی ادریس سورچی، هلال احمر، شرکت گلی و شرکت قیوان اشاره کرد. وی همچنین افزود که روز شنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۵)، از کرکوک بازدید کرده و از نزدیک در جریان وضعیت شهروندان آنجا قرار گرفته است. به گفتهی وی، وضعیت خانوادهها در کرکوک وخیم است و تنها یک بستهی غذایی به آنها ارائه شده بود. تصمیم بر این شده است که با همکاری بنیاد خیریهی بارزانی، کوردستان فاندیشن و بنیاد حاجی ادریس سورچی، از طریق مدیریت مهاجرت و آوارگان و واکنش به بحرانهای کرکوک، طی دو روز آینده کمکهای مناسبی به محلهی شوراو و دیگر محلههای ترکمن و عربنشین که در وضعیت نامناسبی قرار دارند، ارسال شود.
برنامههای آینده و همکاری با فرانسه
در خصوص برنامههای آتی و احتمال تکرار موج بارشها، سروه رسول تأکید کرد که آنها به طور مستمر در حال توسعهی ظرفیتهای آمادگی و واکنش به بحرانها هستند. او افزود که در حال حاضر با کشور فرانسه برای وارد کردن تکنیکهای جدیدی به منظور پیشرفت در مراحل پیشبینی و آمادگی همکاری میکنند. وی اشاره کرد که موج جدیدی از بارشها در راه است، اما طبق گزارشهای ادارهی کل هواشناسی، تاکنون خطر جدی برای اقلیم وجود ندارد. با این حال، مرکز مشترک هماهنگی بحرانها نظارت دقیقی را ادامه خواهد داد و در صورت بروز هرگونه خطر، تمامی طرفها را مطلع و تمهیدات لازم را آغاز خواهد کرد. مرکز مشترک هماهنگی بحرانها (JCC) در دولت اقلیم کوردستان در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۴ تأسیس شد و مسئولیت هماهنگی کمکهای بشردوستانه و مدیریت بحرانهای طبیعی و انسانساز را بر عهده دارد.