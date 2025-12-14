تاکید نچیروان بارزانی و هیئت فرانسوی بر تداوم همکاری برای حفظ آرامش و ثبات منطقه
اربیل (کردستان۲۴) – رئیس اقلیم کوردستان و هیئت فرانسوی، بر اهمیت تداوم همکاری و هماهنگی دوجانبه، برای حفظ آرامش و ثبات منطقه، تاکید کردند.
بعدازظهر امروز یکشنبه ۱۴ دسامبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان از ژنرال فرانسوا تریکو، نماینده ارشد فرانسه در ائتلاف بینالمللی و هیئت همراه او استقبال کرد.
بر پایه بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در این دیدار روابط فرانسه با عراق و اقلیم کوردستان، اوضاع عراق و اقلیم و خطرات تروریسم و تهدیدات داعش و فعالیتهای ائتلاف بینالمللی در عراق، بررسی شدند.
همچنین دو طرف بر اهمیت تداوم همکاری و هماهنگی بین فرانسه و عراق و اقلیم کوردستان در چارچوب ائتلاف بینالمللی برای رویارویی با تروریسم و حفظ آرامش و ثبات منطقه، تاکید کردند.
رئيس اقلیم کوردستان، بر قدردانی اقلیم کوردستان از حمایت مستمر فرانسه از عراق و اقلیم کوردستان، تاکید کرد. هیئت مهمان نیز پایبندی کشورش را به تداوم حمایت از اقلیم کوردستان و نیروی پیشمرگ ابراز داشت.
اوضاع سوریه و منطقه و برخی مسائل حائز اهمیت مشترک نیز در این دیدار مورد توجه قرار گرفت که سرکنسول فرانسه در اربیل هم در آن حضور داشت.
ب.ن