عطا محمد: پاکسازی مناطق سیلزده چمچمال در دو روز آینده به اتمام میرسد
اربیل (کردستان۲۴) – سرپرست کمیته امدادرسانی چمچمال، میگوید که در جریان پاکسازی مناطق سیلزده چمچمال، تاکنون هفت هزار و ۲۰۰ تن آوار و پسمانده سیل را جمعآوری کرده و از بین بردهاند.
یکشنبه ۱۴ دسامبر، عطا محمد، سرپرست کمیته امدادرسانی چمچمال، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: از دهم ماه میلادی جاری کمیته امدادرسانی را برای پاکسازی مناطق سیلزده چمچمال از آوار و پسماندههای سیل تشکیل دادهایم.
وی افزود که تاکنون در مناطق تکیه و آغجلر، هفت هزار و ۲۰۰ تن آوار و پسمانده سیل را جمعآوری کرده و از بین بردهایم.
عطا محمد گفت که پاکسازی آن مناطق در سه مرحله انجام شده و در دو روز آینده تمام کوچهها و خانههای سیلزده چمچمال، تکیه و شورش و آغجلر، پاکسازی میشوند.
همچنین تاکید کرد که برای ساکنان چمچمال و توابع آن آب آشامیدنی تامین کرده و کمبود آب آشامیدنی را رفع کردهاند.
او از وزیر برق دولت اقلیم کوردستان به خاطر تامین خدمات ۲۴ ساعته برق برای چمچمال، قدردانی کرد.
عطا محمد، گفت که نیازمندیهای پزشکی و بهداشتی لازم هم برای شهروندان چمچمال و اطراف تامین شده است.
نیازمندیهای تامین شده برای سیلزدگان چمچمال را نیز به شرح زیر، برشمرد:
دو هزار و ۹۵۰ تن سبد خوراک.
پنج هزار و ۵۰۰ وعده غذایی.
۴۵ هزار متر مربع موکت.
هزار و ۷۱۴ اجاق.
دو هزار و ۳۷۰ بسته نظافتی.
۱۲ هزار و ۸۰۰ پتو و لحاف.
شش هزار و ۳۰۰ زیرانداز و تشک.
۹۷۰ سرویس آشپزخانه.
۶۲ هزار و ۱۰۰ لیتر نفت.
۷۵۰ هزار لیتر آب.
سرپرست کمیته امدادرسانی چمچمال، گفت که میزان خسارات وارده به بیش از هزار و ۲۵۸ خانه ثبت شده و یک تیم ویژه در حال ثبت خسارات وارده به خودروهایی است که در اثر وقوع سیل، آسیب دیدهاند.
ب.ن