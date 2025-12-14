1 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – سرپرست کمیته امدادرسانی چمچمال، می‌گوید که در جریان پاکسازی مناطق سیل‌زده چمچمال، تاکنون هفت هزار و ۲۰۰ تن آوار و پسمانده سیل را جمع‌آوری کرده و از بین برده‌اند.

یکشنبه ۱۴ دسامبر، عطا محمد، سرپرست کمیته امدادرسانی چمچمال، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: از دهم ماه میلادی جاری کمیته امدادرسانی را برای پاکسازی مناطق سیل‌زده چمچمال از آوار و پسمانده‌‌های سیل تشکیل داده‌ایم.

وی افزود که تاکنون در مناطق تکیه و آغجلر، هفت هزار و ۲۰۰ تن آوار و پسمانده سیل را جمع‌آوری کرده و از بین برده‌ایم.

عطا محمد گفت که پاکسازی آن مناطق در سه مرحله انجام شده و در دو روز آینده تمام کوچه‌ها و خانه‌های سیل‌زده چمچمال، تکیه و شورش و آغجلر، پاکسازی می‌شوند.

همچنین تاکید کرد که برای ساکنان چمچمال و توابع آن آب آشامیدنی تامین کرده‌ و کمبود آب آشامیدنی را رفع کرده‌اند.

او از وزیر برق دولت اقلیم کوردستان به خاطر تامین خدمات ۲۴ ساعته برق برای چمچمال، قدردانی کرد.

عطا محمد، گفت که نیازمندی‌های پزشکی و بهداشتی لازم هم برای شهروندان چمچمال و اطراف تامین شده است.

نیازمندی‌های تامین شده برای سیل‌زدگان چمچمال را نیز به شرح زیر، برشمرد:

دو هزار و ۹۵۰ تن سبد خوراک.

پنج هزار و ۵۰۰ وعده غذایی.

۴۵ هزار متر مربع موکت.

هزار و ۷۱۴ اجاق.

دو هزار و ۳۷۰ بسته نظافتی.

۱۲ هزار و ۸۰۰ پتو و لحاف.

شش هزار و ۳۰۰ زیرانداز و تشک.

۹۷۰ سرویس آشپزخانه.

۶۲ هزار و ۱۰۰ لیتر نفت.

۷۵۰ هزار لیتر آب.

سرپرست کمیته امدادرسانی چمچمال، گفت که میزان خسارات وارده به بیش از هزار و ۲۵۸ خانه ثبت شده و یک تیم ویژه در حال ثبت خسارات وارده به خودروهایی است که در اثر وقوع سیل، آسیب دیده‌اند.

ب.ن