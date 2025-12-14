افشای جزئیات جدید از حمله‌ی تدمر و هشدار قبلی سوریه

3 ساعت پیش

یک منبع امنیتی روز یکشنبه، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آذر ۱۴۰۴)، به خبرگزاری فرانس‌پرس اعلام کرد که فردی که به هیئت نظامی مشترک در مرکز سوریه (تدمر/پالمیرا) حمله کرد، عضو سازمان امنیت عمومی بوده است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، تصریح کرد که عامل حمله‌ی تدمر بیش از ۱۰ ماه عضو سازمان امنیت عمومیِ وابسته به وزارت کشور سوریه بوده و پیش از انتقال به شهر تدمر، در چند شهر دیگر فعالیت کرده است.



ابعاد داخلی و بین‌المللی حمله

بلافاصله پس از این رویداد، بیش از ۱۱ عضو دیگر سازمان امنیت عمومی دستگیر و برای بازجویی اعزام شدند. این اولین بار است که چنین رویدادی از زمان روی کار آمدن احمد شرع رخ می‌دهد، چرا که در ماه‌های گذشته تلاش‌هایی برای نزدیک شدن به آمریکا صورت گرفته بود. نورالدین بابا، سخنگوی وزارت کشور سوریه، به تلویزیون رسمی این کشور گفت که مهاجم وابسته به نیروهای امنیت عمومی بوده و طبق ارزیابی امنیتی قبلی، قرار بود اقدامات انضباطی علیه او اتخاذ و از کار برکنار شود. سخنگو تأکید کرد که فرماندهی امنیت داخلی در آن منطقه بیش از پنج هزار عضو دارد و به صورت هفتگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. پس از سقوط رژیم قبلی و انحلال نهادهای امنیتی، دولت جدید درهای جذب نیروهای داوطلب را به طور گسترده باز کرد که منجر به ورود سریع هزاران نفر به این نهادها شد.



واکنش‌های آمریکا و سوریه

پس از حمله‌ به هیئت آمریکایی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وعده‌ی تلافی داد و منطقه را "بسیار خطرناک" توصیف کرد که به طور کامل تحت کنترل مقامات سوری نیست. از سوی دیگر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) کشته شدن مهاجم و زخمی شدن سه سرباز آمریکایی را تأیید کرد و اشاره کرد که این هیئت در چارچوب مأموریت حمایت از عملیات ضد داعش در تدمر حضور داشته است. دمشق نیز حمله‌ی مذکور را محکوم کرده و آن را "تروریستی" خواند و به دولت و ملت آمریکا تسلیت گفت. سخنگوی وزارت کشور سوریه همچنین اظهار داشت که "پیش از این، فرماندهی امنیت داخلی به نیروهای مشترک در منطقه هشدار داده بود، اما نیروهای ائتلاف بین‌المللی این هشدارها را جدی نگرفتند". ماه گذشته، در جریان سفر احمد شرع به واشنگتن، سوریه رسماً به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش پیوسته بود.

