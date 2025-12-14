گفتگو درباره‌ی روابط دوجانبه و تشکیل کابینه‌ی جدید عراق

1 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵)، با محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، دیدار کرد.

در این نشست که فرامرز اسدی، سرکنسول ایران در اربیل، نیز حضور داشت، طرفین درباره‌ی توسعه‌ی روابط دوجانبه، وضعیت عمومی عراق پس از انتخابات شورای نمایندگان و گفتگوهای جاری میان گروه‌های سیاسی عراق برای تشکیل کابینه‌ی جدید به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بخش دیگری از گفتگوها بر تقویت و توسعه‌ی روابط میان اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی متمرکز بود.