سرپرست سرکنسولگری آمریکا در اربیل از ریبر احمد استقبال کرد

4 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – سرپرست سرکنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان، با وزیر امور داخلی اقلیم درباره منافع مشترک در چارچوب تحکیم ثبات اقلیم و تقویت روابط اقتصادی گفت‌وگو کردند.

سرکنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که کیتلن پایپر، سرپرست سرکنسولگری آمریکا در اقلیم، در ساختمان جدید سرکنسولگری در اربیل، از ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، استقبال کرد.

بر پایه بیانیه در این دیدار کیتلن پایپر و ریبر احمد، درباره راه‌های پیشبرد منافع مشترک در چارچوب تحکیم ثبات اقلیم کوردستان و تقویت روابط اقتصادی، گفت‌وگو کردند.

در بیانیه آمده است سرپرست سرکنسولگری آمریکا و وزیر امور داخلی اقلیم، با هم از ساختمان جدید سرکنسولگری بازدید کردند که نمونه‌‌ای از معماری پیشرفته آمریکایی را برجسته می‌کند.

روز چهارشنبه ۳ دسامبر در مراسمی ویژه با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی، رئیس و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و مایکل ریگاس، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، مجتمع جدید سرکنسولگری آمریکا در اربیل گشایش یافت.

