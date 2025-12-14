عراق برای عبور از بحران خشکسالی به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد
هشدارهای دیدبان عراق سبز دربارهی تداوم بحران آب
دیدبان عراق سبز، علیرغم خوشبینیها به موج بارندگی که مناطق مختلف عراق را فرا گرفته است، هشدار میدهد که خطرات خشکسالی همچنان پابرجا هستند و این کشور برای بازگشت به وضعیت عادی به حجم عظیمی از آب نیاز دارد.
دیدبان عراق سبز روز یکشنبه، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آذر ۱۴۰۴)، در جدیدترین گزارش خود فاش کرد که عراق برای پر کردن ذخایرِ آب و بازگرداندن وضعیت به حالت عادی، به بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد. این دیدبان اشاره کرد که بارندگیهای اخیر تنها ۱ تا ۲ درصد به ذخیرهی آب عراق افزوده است که در مقایسه با حجم بحران، بسیار ناچیز است. در این گزارش هشدار جدیای دربارهی تابستان آینده وجود دارد که پیشبینی میشود بحران به سطح "آب آشامیدنی" برسد و شهر بغداد را نیز در بر بگیرد. این در حالی است که به دلیل کاهش سطح آب دجله و فرات، کیفیتِ آب کاهش یافته و افزایشِ شوری در بصره مشاهده شده و برنامههای کشاورزی نیز به پایینترین سطح خود رسیدهاند.
در حالی که وزارت منابع آب عراق، بارندگیهای اخیر را "فرصت" توصیف کرده و اعلام نموده که ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب به سدها و ۲۰۰ میلیون متر مکعب به دریاچهی ثرثار افزوده شده است، دیدبان عراقی سبز معتقد است که این مقادیر کافی نیستند. این دیدبان تأکید میکند که عراق برای احیای تالابهای خشکشدهی جنوب، به سیلابهای پیوسته و بزرگ نیاز دارد، نه فقط بارندگیهای عادی. عراق در فهرست پنج کشورِ آسیبپذیر جهان در برابر تغییر اقلیم قرار دارد. علاوه بر عوامل محیطی، سیاستهای آبی ترکیه و ایران و سدسازی بر سرچشمههای آب، عامل اصلی بحران هستند. طبق آمار بانک جهانی، عراق تا سال ۲۰۴۰ میلادی (۱۴۱۹ شمسی) به ۲۳۳ میلیارد دلار برای مقابله با تأثیرات تغییر اقلیم نیاز خواهد داشت. همچنین، مرکز راهبردی حقوق بشر اعلام کرده است که در ۳۰ سال گذشته، عراق ۳۰ درصد از زمینهای کشاورزی خود را از دست داده است.