اربیل (کردستان۲۴) – دادگاه عالی فدرالی عراق، نتایج نهایی انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان را تائید کرد و انتظار می‌رود در دو هفته پیش رو اولین نشست مجلس برگزار شود.

امروز یکشنبه ۱۴ دسامبر، دادگاه عالی فدرالی عراق، به طور رسمی نتایج نهایی انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان این کشور را تائید کرد و اسامی نامزدهای برنده اعلام شد.

این زمینه‌ساز آغاز اقدامات قانونی برای تشکیل دولت جدید عراق است.

پیش از این کمیته قضایی کمیسیون عالی انتخابات عراق رسیدگی کامل به شکایات انتخاباتی را اعلام کرده و در ۸ ماه میلادی جاری نتایج نهایی انتخابات را به دادگاه عالی فدرال ارایه کرد.

بر اساس ماده ۵۴ قانون اساسی عراق، پس از تائید نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال، رئیس جمهور عراق موظف است که در مدت ۱۵ روز با صدور فرمان ریاست جمهوری، نمایندگان جدید را برای برگزاری اولین نشست دور جدید مجلس، فرا خواند.

اولین نشست مجلس به ریاست مسن‌ترین عضو آن برگزار خواهد شد و در آن رئیس و نایب رئیس مجلس انتخاب می‌شوند. پس از آن نیز و در مدت سه روز ثبت‌نام نامزدها برای احراز سمت ریاست جمهوری آغاز می‌شود و مجلس رئیس جمهور جدید را انتخاب می‌کند و سپس رئیس جمهور فراکسیون غالب پارلمان را برای تشکیل کابینه جدید مامور می‌کند.

انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در نیمه اول نوامبر در سراسر عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد و میزان مشارکت در آن ۵۶.۱۱ درصد اعلام شد.

ب.ن