توزیع ۵۵ هزار جلد کتاب جدید بین دانشآموزان چمچمال به دستور نخستوزیر
حمایت از بخش آموزش پس از سیل ویرانگر
به توصیهی نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان، ۵۵ هزار جلد کتاب جدید را برای مدارس منطقهی آموزشی چمچمال تأمین میکند.
این اقدام در پی سیلهای اخیر در چمچمال صورت میگیرد که خسارات گستردهای به زیرساختهای آموزشی وارد کرده است.
مراحل کمکرسانی به دانشآموزان
روز یکشنبه، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آذر ۱۴۰۴)، ریژن دلیر، مدیر بخش شرقی استان سلیمانیه، در گفتوگو با دالیا کمال، خبرنگار کوردستان۲۴، اعلام کرد که آمادهسازیها در انبارهای آموزشی بخش شرق برای انتقال کتابهای جدید آغاز شده است. قرار است این کتابها میان تقریباً پنج هزار دانشآموزی که کتابهایشان در نتیجهی سیل از بین رفته است، توزیع شود. وی توضیح داد که این مرحله، فاز اول کمکرسانی است و کتابهایی برای کلاسهای اول تا ششم ابتدایی برای ۷۵۰ دانشآموز و برای کلاسهای هفتم تا نهم ابتدایی برای تقریباً ۵۰۰ دانشآموز تأمین شده و این فرآیند ادامه خواهد یافت. ارزش این ۵۵ هزار جلد کتاب جدید حدود ۷۰ میلیون دینار است که از بودجهی وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان تأمین شده است.
پیامدهای سیل و اقدامات دولت
سیل چند روز گذشته در چمچمال، خسارات جانی و مالی بسیاری به همراه داشت. بیش از ۵۰۰ خانه و ۱۰۰ مغازه دچار آسیب شدند. بخش آموزش نیز از این بلایا بینصیب نماند؛ بیش از ۱۰ مدرسهی منطقه آسیب دیدند و فرآیند آموزش در آنها به مدت نامعلومی متوقف شد. وزارت آموزش و پرورش به دستور نخستوزیر مسرور بارزانی، مجموعهای از تصمیمات اضطراری را اتخاذ کرد که شامل نوسازی مدارس آسیبدیده، جبران خسارت وسایل از بین رفته و به تعویق انداختن امتحانات پایان ترم میشود. این کمپین تأمین کتاب نیز بخشی از تلاشهای دولت و سازمانها برای بازگرداندن شرایط عادی زندگی و حضور دانشآموزان در کلاسهای درس است.