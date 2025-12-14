کمکهای بنیاد خیریهی بارزانی به سیلزدگان چمچمال
تلاش گستردهی نیروها برای یاریرسانی به آسیبدیدگان
بنیاد خیریهی بارزانی با توزیع هزاران وعدهی غذای گرم و اقلام مورد نیاز زمستانی، به یاری زیاندیدگان سیل در چمچمال و مناطق اطراف آن شتافت. پس از موجِ بارندگی و سیل که چندین منطقهی کوردستان را در بر گرفت و به جان باختن چهار شهروند و خسارات مادی گسترده منجر شد، بنیاد خیریهی بارزانی (BCF) بلافاصله یک کمپین گستردهی امدادرسانی را برای کمک به خانوادههای آسیبدیده آغاز کرد.
بر اساس بیانیهی این بنیاد، از همان روزهای اول وقوع فاجعه، در تاریخهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۰، ۲۱ و ۲۲ آذر ۱۴۰۴)، تیمهای بنیاد خیریهی بارزانی، به دستور پرزیدنت بارزانی، توزیع کمکهای بشردوستانه را آغاز کردند. طرح این کمپین شامل سه مرحله بود: پاکسازی منازل از گِل و لای، تأمین غذای گرم و توزیع لوازم خانگی.
در طول این سه روز، بیش از شش هزار وعدهی غذای گرم توزیع شد که به شرح زیر است:
- چهار هزار و ۸۰۰ وعدهی غذای گرم در شهرستان چمچمال.
- ۹۰۰ وعده در شهرک تکیه.
- ۴۰۰ وعده در شهرک کلار.
تیمهای امدادی یک کمپین گسترده در شهرستان چمچمال و ناحیهی شورش برای تأمین نیازهای اولیهی زندگی انجام دادند که شامل موارد زیر بود:
- پوشاک و لوازم خواب: سه هزار کارتن لباس زمستانی، سه هزار پتو و یک هزار و ۶۰۰ تشک.
- لوازم خانگی و بهداشتی: ۵۰۰ سرویس آشپزخانه، دو هزار بستهی پاککننده، و همچنین دو هزار سرویس پاککنندهی دیگر که بعداً توزیع شد.
- آب آشامیدنی سالم: تیمها ۲۰ تانکر آب را برای پاکسازی و شستوشوی ۱۳۵ خانهی آسیبدیده استفاده کردند و شش تانکر آب آشامیدنی و سه هزار بستهی آب نیز تأمین کردند.
- سوخت و وسایل گرمایشی: برای مقابله با سرما، ۲۵ هزار لیتر نفت و ۵۰۰ بخاری میان خانوادهها توزیع شد.
- مواد غذایی: یک هزار سبد غذای خشک به دست خانوادهها رسید.
بنیاد خیریهی بارزانی تأکید کرد که تا زمانی که شهروندان به کمک نیاز داشته باشند، آنها به خدمترسانی و ارائهی کمک ادامه خواهند داد.