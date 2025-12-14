1 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در دیدار با سفیران، دیپلمات‌ها و نمایندگان خارجی، تلاش‌ها و گفت‌وگوها برای تشکیل کابینه جدید دولت‌های عراق و اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد.

عصر امروز یکشنبه ۱۴ دسامبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از سفیر و سرکنسول و فرستاده و دیپلمات‌های کشورهای خارجی و نماینده آژانس‌های سازمان ملل متحد در اقلیم کوردستان، استقبال کرد.

در این دیدار نخست‌وزیر در سخنانی ضمن تبریک به مناسبت اعیاد میلاد مسیح و سال میلادی جدید، ابراز امیدواری کرد که سال جدید، سال خوبی و خوشی و صلح و آرامش برای اقلیم کوردستان و جهان باشد.

نخست‌وزیر گفت که سال ۲۰۲۵، سال موفقیت اصلاحات دولت اقلیم کوردستان و چندین دستاورد دیگر بود، اما متاسفانه این روزها فجایع طبیعی و سیل در چند منطقه اقلیم کوردستان به خصوص در چمچمال اتفاق افتاد.

نخست‌وزیر همچنین آخرین تحولات و پیشامد‌های مربوط به اوضاع عمومی عراق و اقلیم کوردستان و تلاش‌ها و گفت‌وگوها برای تشکیل کابینه جدید دولت‌های عراق و اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد.

ب.ن