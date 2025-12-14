ایران حمله مرگبار به جشن یهودیان در استرالیا را محکوم کرد
اربیل (کردستان۲۴) – وزارت امور خارجه ایران امروز یکشنبه ۱۴ دسامبر، «حمله خشونتآمیز» در سیدنی که یک جشن یهودیان را هدف قرار داد و منجر به کشته شدن ۱۱ نفر شد را محکوم کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پلتفرم ایکس نوشت:«ما حمله خشونتآمیز در سیدنی استرالیا را محکوم میکنیم. ترور و کشتن انسانها، در هر کجا که انجام شود، مردود و محکوم است.»
روابط بین ایران و استرالیا امسال به طور قابل توجهی رو به وخامت گذاشته است.
در ماه اوت، کانبرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به خاطر دو حمله آتشسوزی عمدی در سال ۲۰۲۴ که جامعه یهودیان این کشور را هدف قرار داده بود، مقصر دانست.
این حملات آتشسوزی عمدی یک رستوران کوشر در سیدنی و یک کنیسه در ملبورن را هدف قرار داد، اما هیچ تلفاتی نداشت.
پس از این حملات، کانبرا سفیر ایران را عنصر نامطلوب اعلام کرد و به او و سه دیپلمات ایرانی دیگر، مدت یک هفته فرصت داد تا کشور را ترک کنند.
همچنین سفیر خود را فراخواند و فعالیتهای سفارت خود در تهران را به حالت تعلیق درآورد.
ایران این اقدام را محکوم کرد و قول «اقدام متقابل» داد.
در ماه نوامبر، دولت استرالیا سپاه پاسداران ایران را یک گروه حامی تروریسم معرفی کرد.
وزارت امور خارجه ایران این اقدام را «عملی توهینآمیز و غیرقابل توجیه» و «نقض قوانین و هنجارهای حقوقی بینالمللی مربوط به حاکمیت ملی کشورها» خواند.
در ماه ژوئن، ایران و اسرائیل، پس از یک سال حملات تلافیجویانه پس از جنگ غزه، وارد یک جنگ مستقیم شدند.
در آن جنگ که ۱۲ روز طول کشید، اسرائیل به سایتهای نظامی و هستهای ایران و همچنین مناطق مسکونی حمله کرد و بیش از هزار نفر را کشت.
ایران با حملات پهپادی و موشکی به اسرائیل که دهها کشته برجای گذاشت، پاسخ داد.
ایالات متحده قبل از رسیدن به آتشبس، برای مدت کوتاهی با حمله به سایتهای هستهای ایران به این درگیری پیوست.
ایافپی/ب.ن