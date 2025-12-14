2 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – در دیدار هماهنگ کننده ماموریت‌های بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان و مسئول دفتر حقوق بشر یونامی در اقلیم کوردستان، در خصوص تداوم حمایت‌ها از موسسات دولت اقلیم در شرایط حساس، گفت‌وگو شد.

روز یکشنبه ۱۴ دسامبر، د. دیندار زیباری، هماهنگ کننده ماموریت‌های بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان، با ظفیر عود الدین، مسئول دفتر حقوق بشر در برنامه مساعدت سازمان ملل برای عراق – یونامی در اقلیم کوردستان، دیدار کرد.

در این دیدار در خصوص چگونگی پیشبرد اصول حقوق بشر و تداوم حمایت‌ها از موسسات دولت اقلیم در شرایط حساس، گفت‌وگو شد.

زیباری با مقایسه نقش سازمان ملل در گذشته و حال، اجرای برنامه نفت در برابر غذا در سال ۱۹۹۶ در اقلیم کوردستان را در مقایسه با سایر مناطق عراق موفقیت‌آمیز توصیف کرد. او گفت که به مرور زمان، این تاثیرات مثبت کاهش پیدا کرده‌اند و اقلیم کوردستان نگران آن است که تعدادی پرونده‌ سرنوشت‌ساز از جمله ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق، مسائل مالی، پرونده نفت و گاز، امنیت و حاکمیت به فراموشی سپرده شده و در طول سال‌های گذشته به عنوان موانعی همچنان حل نشده باقی مانده‌اند.

مسئول دفتر یونامی نیز روند کار خود با سازمان‌های جامعه مدنی و طرف‌های دولتی را مورد توجه قرار داد و از هماهنگی‌های قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه اقلیم کوردستان در پیشبرد امور قدردانی کرد.

دو طرف در خصوص اینکه رعایت حقوق بشر یک مسئولیت جمعی است و به کار مشترک نیاز مستمر نیاز دارد، توافق نظر داشتند.

ب.ن