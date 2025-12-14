آرامش به مناطق درگیر بازگشته است

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرده است که با آغاز «روند صلح»، آرامش به مناطق شمال کوردستان بازگشته است.

رجب طیب اردوغان، روز یکشنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵)، رئیس‌جمهور ترکیه، در دیداری با جوانان این کشور سخنانی در مورد روند صلح ایراد کرد. وی اظهار داشت که سال‌ها شمال کوردستان شاهد جنگ و درگیری بوده است، به گونه‌ای که جوانان نتوانستند در محیطی سالم در دانشگاه‌ها تحصیل کنند. رئیس‌جمهور ترکیه افزود: «ما در این مناطق افراد زیادی را از دست دادیم، به همین دلیل تصمیم گرفتیم به جنگ و مشکلات پایان دهیم و به سرعت در این مسیر گام برداریم. ممکن است اکنون چند غار در این مناطق باقی مانده باشد.»

اردوغان همچنین اشاره کرد که پارلمان مسئولیت خود را در قبال روند صلح بر عهده گرفته است و دولت تلاش‌های خود را برای این روند تسریع بخشیده است. او با بیان اینکه «سلاح‌ها سوزانده شده‌اند»، اطمینان داد که مردم می‌توانند آزادانه در این مناطق تردد کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز یکشنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵)، صبری اوک، عضو شورای اجرایی جامعه‌ی دموکراتیک و کنفدرال کوردستان (ک.ج.ک)، در یک کنفرانس خبری در دامنه‌ی کوهستان قندیل و با حضور ۲۵ نفر از اعضای مسلح، از گام‌های عملی جدید این گروه در رابطه با روند صلح نوین در شمال کوردستان و ترکیه خبر داد. پیش از این، در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۵)، پارلمان ترکیه با رأی موافق ۳۲ نفر، ۳ رأی ممتنع و ۲ رأی مخالف از مجموع اعضای کمیسیون هماهنگی ملی، برادری و دموکراسی، تصمیم گرفت با عبدالله اوجالان در جزیره‌ی امرالی دیدار کند.

«روند صلح» که از آن به عنوان «دومین روند صلح» یا «دومین روند راه‌حل» نیز یاد می‌شود، ادامه‌ی تلاش‌های شکست‌خورده‌ی صلح بین پ.ک.ک و ترکیه در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۵ است. این روند پس از فراخوان دوولِت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در مهر و آبان ۱۴۰۳ (اکتبر و نوامبر ۲۰۲۴) برای مذاکره با اوجالان و انحلال پ.ک.ک آغاز شد. پس از آن، هیئت‌های حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM Party) چندین بار در دی ۱۴۰۳ و بهمن/اسفند ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴ و ژانویه/فوریه ۲۰۲۵) با اوجالان در زندان امرالی دیدار کردند. در اسفند ۱۴۰۳ (فوریه ۲۰۲۵)، اوجالان از پ.ک.ک خواست که کنگره تشکیل داده، خلع سلاح شود و فعالیت‌های نظامی خود را متوقف کند. پ.ک.ک نیز در اسفند ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵) آتش‌بس یک‌جانبه اعلام کرد. در مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵)، باغچلی اظهار داشت که «روند ترکیه عاری از ترور» تا پایان سال تکمیل خواهد شد و از مراسم خلع سلاح نمادین ۳۰ عضو پ.ک.ک در تیر ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵) که سلاح‌های خود را سوزاندند، تمجید کرد. یک کمیسیون پارلمانی نیز برای ایجاد چارچوب قانونی این روند تشکیل شده است و قرار است کار خود را تا پایان سال ۲۰۲۵ به اتمام برساند.