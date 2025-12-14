سه مظنون در حملهی تدمر دستگیر شدند
عملیات گسترده پس از حملهی خونین به نیروهای آمریکایی
پس از گذشت یک روز از حملهی خونین به نیروهای آمریکایی در شهر تدمر، نیروهای امنیتی سوریه با هماهنگی ائتلاف بینالمللی به رهبری واشنگتن، عملیات امنیتی گستردهای را برای پیگرد و دستگیری عوامل این حمله آغاز کردند.
به گفتهی یک مقام مسئول در وزارت کشور سوریه، نیروهای امنیتی اکنون عملیات گستردهای را در بیابان سوریه، به ویژه در اطراف شهر تدمر، آغاز کردهاند. هدف اصلی این عملیات نظامی مشترک، پاکسازی منطقه و نابودی هستههای خفتهی داعش است که ثبات منطقه را تهدید میکنند.
در چارچوب نتایج اولیهی این عملیات، مقامات سوری اعلام کردهاند که سه نفر را دستگیر کردهاند که مظنون به ارتباط با حملهی انجام شده در روز شنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۴ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۵)، هستند. در این حمله، سه شهروند آمریکایی، شامل دو سرباز و یک مترجم غیرنظامی، جان خود را از دست دادند و تعدادی از نیروهای آمریکایی و سوری نیز مجروح شدند. برخی منابع آمریکایی این حمله را به یک فرد مسلح وابسته به داعش نسبت دادهاند. با این حال، سخنگوی وزارت کشور سوریه اظهار داشت که فرد مهاجم یکی از اعضای نیروهای امنیتی این کشور با افکار افراطی بوده که قرار بود در روز یکشنبه از کار اخراج شود، اما حمله را در روز شنبه انجام داده است. این حمله در حین یک گشتزنی مشترک یا دیدار با رهبران محلی توسط نیروهای آمریکایی و سوری رخ داده است.
منطقهی بیابانی سوریه به دلیل طبیعت جغرافیایی خود، یکی از پناهگاههای اصلی بقایای تروریستهای داعش محسوب میشود و اغلب از آنجا حملات ناگهانی به نیروهای نظامی صورت میگیرد. این عملیات مشترک پس از مدتی سکوت انجام میشود و واکنشی است برای جلوگیری از تکرار حملات به نیروهای خارجی در این منطقهی استراتژیک.