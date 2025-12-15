بنبست در انتخاب نخستوزیر جدید عراق؛ "محمد شیاع سودانی" همچنان بدون اجماع
نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی برای تعیین نامزد نهایی در بحبوحهی رقابت تنگاتنگ
روز دوشنبه، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، ائتلاف چارچوب هماهنگی، شامل احزاب شیعهی عراق، برای نهایی کردن نامزد پست نخستوزیری آیندهی این کشور تشکیل جلسه میدهد. این نشست در حالی برگزار میشود که با وجود پیشتازی ائتلاف "بازسازی و توسعه" به رهبری محمد شیاع سودانی در انتخابات اخیر پارلمانی، اجماع کاملی بر سر ادامهی نخستوزیری وی وجود ندارد.
محمد شیاع سودانی، نخستوزیر کنونی عراق که از ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ (۶ آبان ۱۴۰۱) در این سمت فعالیت میکند، به عنوان کاندیدای اصلی ائتلاف "بازسازی و توسعه" معرفی شده است. این ائتلاف در انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، با کسب ۴۶ کرسی، در صدر قرار گرفت و خود را بزرگترین فراکسیون پارلمان معرفی کرد. با این حال، برخی از فراکسیونهای درون چارچوب هماهنگی با تمدید دورهی نخستوزیری سودانی مخالف هستند. علاوه بر سودانی، نوری المالکی، رئیس ائتلاف "دولت قانون" و حمید الشطری، رئیس کنونی سازمان اطلاعات ملی عراق، نیز از دیگر نامزدهای اصلی برای این پست محسوب میشوند. گزارشها حاکی از آن است که تعداد نامزدها برای تصدی پست نخستوزیری به حدود ۲۰ نفر رسیده است.
تعیین نخستوزیر جدید عراق پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴) وارد مرحلهی حساسی شده است. بر اساس قانون اساسی عراق، پس از تأیید نتایج انتخابات، رئیسجمهور موظف است نمایندگان منتخب را حداکثر ظرف ۱۵ روز برای برگزاری نخستین جلسهی مجلس فراخواند. در این جلسه، رئیس مجلس و دو معاونش با اکثریت مطلق آرا انتخاب میشوند. پس از آن، نامزدی برای پست ریاستجمهوری به مدت سه روز آغاز شده و رئیسجمهور باید ظرف سی روز با رأی دو سوم نمایندگان مجلس انتخاب شود. در نهایت، رئیسجمهور منتخب، نامزد فراکسیون اکثریت را برای تشکیل دولت و ارائهی برنامهی کابینه، حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از انتخاب خود مأمور میکند. نخستوزیر مکلف نیز سی روز فرصت دارد تا دولت را تشکیل داده و برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.