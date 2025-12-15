دولت اقلیم کوردستان: اجرای برنامه اصلاحات فراگیر پلیس در کابینهی دهم
هیمن میرانی از تداوم سرمایهگذاری در بخش پلیس خبر داد؛ تمرکز بر رویکرد شهروندمحور
هیمن میرانی، رئیس دیوان وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۱۵ دسامبر، ۲۰۲۵ (۲۴ آذر ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس مطبوعاتی به تشریح اقدامات اصلاحی در بخشهای مختلف پلیس اقلیم کوردستان پرداخت. وی با اشاره به دستاوردهای کابینهی نهم، به ریاست نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مەسرور بارزانی، تأکید کرد که سرمایهگذاریهای عمدهای در زمینهی اصلاحات پلیس، بهویژه در بخش پلیس راهنمایی و رانندگی، انجام شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
میرانی توضیح داد که فلسفهی اصلی این اصلاحات، که با هدف تقویت پاسخگویی، حرفهایسازی و اعتماد عمومی صورت گرفته، تغییر نگرش از «نیروی قدرت» به «نیروی احترام» و حرکت به سوی مدل پلیس شهروندمحور است. این تحول شامل بهروزرسانیهای فنی گسترده، از جمله پیشرفتهترین سیستم نظارت تصویری (CCTV) و آزمایشگاه پزشکی قانونی «عدیله» در عراق، و همچنین تجهیز افسران به دوربینهای بدنی برای افزایش شفافیت و جمعآوری مدارک است.
رئیس دیوان وزارت امور داخلی خاطرنشان کرد که در پایان کار کابینهی نهم، برنامهای مهم برای کابینهی دهم آماده شده است تا روند اصلاحات در تمامی بخشهای پلیس، از جمله راهنمایی و رانندگی، دفاع غیرنظامی (پدافند شهری)، ثبت احوال، کارت ملی، و بخش اطلاعات، ادامه یابد. این اصلاحات در راستای چشمانداز گستردهتری برای مدرنسازی و حرفهایسازی نهادهای امنیتی اقلیم کوردستان و هماهنگسازی آنها با استانداردهای بینالمللی است.