حملهی تروریستی به جشن یهودیان در ساحل بوندی سیدنی؛ ۱۶ کشته و ده ها زخمی
افزایش شمار قربانیان حمله به جامعهی یهودی در نخستین روز عید حانوکا
پلیس استرالیا اعلام کرد که حملهی تروریستی مسلحانه در ساحل بوندی سیدنی، که در روز یکشنبه، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آذر ۱۴۰۴)، رخ داد، توسط یک پدر و پسر انجام شده است. در پی این حمله، شمار کشتهشدگان به ۱۶ نفر از جمله یک کودک و یک خاخام افزایش یافته و دستکم ۴۳ نفر دیگر نیز مجروح شدهاند. این واقعه یکی از مرگبارترین حملات تروریستی در تاریخ استرالیا و کشندهترین حادثهی تروریستی این کشور در دهههای اخیر محسوب میشود.
پلیس در یک نشست خبری توضیح داد که پدر، فردی ۵۰ ساله به نام ساجید اکرام بود که در صحنهی حادثه کشته شد. پسر او، نوید اکرام ۲۴ ساله، نیز مجروح و دستگیر شده و در حال حاضر در بیمارستان در وضعیت وخیم به سر میبرد. مقامات همچنین اعلام کردند که یکی از مهاجمان قبلاً برای سرویسهای امنیتی شناختهشده بود، اما ارزیابیها نشاندهندهی تهدید خشونتآمیز قریبالوقوعی نبود. شش قبضه سلاح گرم که به طور قانونی متعلق به پدر بود، از جمله یک تفنگ و یک تفنگ ساچمهای، در محل حادثه و در جریان یورش به خانهی مهاجمان کشف و ضبط شد. پلیس همچنین دو بمب دستساز ابتدایی و یک وسیلهی انفجاری دیگر را در صحنهی جرم پیدا کرد که خنثی شدند.
این حادثه در ساحل محبوب "بوندی" سیدنی، در پارک "آرچر"، و در بحبوحهی برگزاری جشنهای حانوکا اتفاق افتاد. کریس مینز، نخستوزیر ایالت نیو ساوت ولز، تأیید کرد که هدف این تیراندازی عمدتاً جامعهی یهودی سیدنی بوده است. او در کنفرانسی مطبوعاتی اظهار داشت: «این حمله در نخستین روز عید حانوکا، به صورت عمدی و با هدف قرار دادن یهودیان صورت گرفت». مقامات استرالیا این حمله را یک اقدام تروریستی با انگیزهی یهودستیزی اعلام کردهاند.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، این حادثه را "اقدامی وحشتناک از خشونت و نفرت" و "تروریسم یهودستیزانه" توصیف کرد. او وعده داد که قوانین کنترل اسلحه در کشور سختتر خواهد شد و دولت استرالیا تمام تلاش خود را برای حفاظت از امنیت یهودیان در این کشور به کار خواهد گرفت. این حمله در بستر افزایش بیسابقهی حوادث یهودستیزانه در استرالیا از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۲) رخ داده است. در گذشته نیز، در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۶ دی ۱۴۰۲)، کلیسای "آداس اسرائیل" در محلهی ریپونلی در ملبورن شاهد حملهای بود که طی آن سه فرد نقابدار شیشههای کلیسا را شکستند و آن را به آتش کشیدند.