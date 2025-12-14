پیام آمریکا به نتانیاهو: برهم زدن ثبات سوریه خط قرمز است

تلاش‌های واشنگتن برای توافق امنیتی سوریه و اسرائیل

28 دقیقه پیش

در چارچوب تلاش‌های مستمر آمریکا برای دستیابی به یک توافق امنیتی بین سوریه و اسرائیل، قرار است روز دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۵)، تام باراک، نماینده‌ی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دیدار کند.

به گزارش شبکه‌ی i24news اسرائیل، منابع آگاه فاش کرده‌اند که باراک مجموعه‌ای از خطوط قرمز را در خصوص فعالیت‌های نظامی اسرائیل در خاک سوریه مطرح خواهد کرد. منابع همچنین توضیح دادند که «آمریکا نگران است افزایش عملیات اسرائیل در جنوب سوریه منجر به برهم خوردن ثبات آن کشور شود».

همچنین اشاره شده است که دولت ترامپ در تلاش است تا برای جلوگیری از هرگونه تنش و درگیری بیشتر، به توافق امنیتی بین دو کشور دست یابد. ماه گذشته، احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۵) به واشنگتن سفر کرد و با ترامپ دیدار داشت. وی در آنجا از تلاش‌های ترامپ برای بازسازی کشور قدردانی کرد و در مقابل، قول حمایت و لغو کلیه‌ی تحریم‌های آمریکا به او داده شد.

واشنگتن در ماه‌های اخیر برای کاهش تنش‌های بین سوریه و اسرائیل و دستیابی به نوعی تفاهم امنیتی در مناطق جنوبی تلاش کرده است. سفر باراک به تل‌آویو همزمان با ادامه‌ی نقض‌های مکرر نیروهای اسرائیل در جنوب سوریه است که روزانه رخ می‌دهند. پس از فروپاشی رژیم پیشین سوریه در سال گذشته، اسرائیل نیرو و تجهیزات نظامی را در جنوب سوریه مستقر کرده و از مرز منطقه‌ی غیرنظامی شده‌ی سال ۱۹۷۴ فراتر رفته است، از جمله کنترل پایگاه دیدبانی استراتژیک بر روی کوه حَرمون را در دست گرفته است. نتانیاهو تمایل خود را برای ایجاد یک منطقه‌ی عاری از سلاح از دمشق تا کوه حَرمون اعلام کرد، اما این پیشنهاد از سوی سوریه رد شد.

شش دور مذاکرات بین مقامات سوریه و اسرائیل با میانجیگری آمریکا نتوانسته است به توافقی امنیتی برای ثبات بخشیدن به مناطق مرزی دست یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مذاکرات از شهریور ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵) متوقف شده است. تنها چند روز پیش، گیدعون ساعر، وزیر خارجه‌ی اسرائیل، فاش کرد که مذاکرات با دمشق در مورد توافق امنیتی با موانع و چالش‌های بیشتری روبرو شده است؛ وی تأکید کرد که طرف سوری خواسته‌های جدیدی را مطرح کرده که این امر شکاف بین دو طرف را گسترده‌تر کرده است.