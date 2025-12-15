بازداشت ۱۷ متهم و کشف ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر "کریستال" در عملیات گسترده‌ی امنیتی

3 ساعت پیش

سازمان امنیت ملی عراق در روز یکشنبه، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آذر ۱۴۰۴)، از انهدام یک شبکه‌ی بین‌المللی سازمان‌یافته‌ی تولید و قاچاق مواد مخدر در استان بصره و چندین استان دیگر خبر داد. در این عملیات گسترده‌ی امنیتی که بر پایه‌ی اطلاعات دقیق و رصد میدانی فشرده انجام شد، ۱۷ متهم از جمله ۱۴ تبعه‌ی خارجی دستگیر شدند.

بر اساس بیانیه‌ی سازمان امنیت ملی عراق، متهم اصلی ردیف اول، که تبعه‌ی خارجی از یکی از کشورهای همسایه است، خانه‌ای را در بصره اجاره کرده و آن را به کارگاه سری تولید مواد مخدر "کریستال" تبدیل کرده بود. متهم اصلی ردیف دوم نیز که به اتهام وارد کردن مواد مخدر و مواد اولیه‌ی آن به داخل عراق تحت تعقیب بود، در کمین تاکتیکی در استان بصره دستگیر شد. عملیات به صورت هم‌زمان در استان‌های بغداد، بصره، نجف و دیوانیه به اجرا درآمد و منجر به فلج شدن کامل فعالیت‌های این شبکه و دستگیری قاچاقچیان اصلی شد. در مجموع، نزدیک به ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع کریستال و همچنین هشت لیتر مواد شیمیایی خام مورد استفاده در تولید مواد مخدر کشف و ضبط شد.

تحقیقات نشان داده است که متهمان از شیوه‌های پیچیده‌ای برای پنهان کردن مواد مخدر و مواد خام آن استفاده می‌کردند؛ از جمله مخفی‌سازی در مناطق بیابانی دورافتاده، داخل لباس‌ها، وسایل نقلیه‌ی حمل بار و حتی سوءاستفاده از افراد معلول برای قاچاق این مواد خطرناک. تمامی متهمان و محموله‌های کشف شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع داده شده‌اند.

عراق در دو دهه‌ی گذشته به مسیری برای ترانزیت مواد مخدر تبدیل شده است و قاچاق و مصرف آن در این کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. وزارت کشور عراق در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ (۲۷ آذر ۱۴۰۳)، اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴ موفق به دستگیری ۱۱۶ قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر و کشف بیش از سه تن از انواع مختلف مواد مخدر شده است.