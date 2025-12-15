صعود گروه کوهنوردی بانوان روانسر به مناسبت روز جهانی کوهستان

بانوان روانسر در دامنه‌ی کوه یَلَوَر، صلح با طبیعت و زندگی را جشن گرفتند

2 ساعت پیش

گروه کوهنوردی بانوان روانسر، به مناسبت روز جهانی کوهستان، که هر ساله در تاریخ ۱۱ دسامبر(۲۰ آذر) برگزار می‌شود، یک فعالیت ورزشی در کوه‌های این شهر برگزار کرد. شهر روانسر، پایتخت شهرستان روانسر در استان کرمانشاه ایران، در دامنه‌ی کوه یَلَوَر (یله‌ور) واقع شده و به عنوان "دروازه‌ی اورامانات" شناخته می‌شود.

این فعالیت ورزشی با شعار «صلح با طبیعت و زندگی»، با حضور نزدیک به ۱۰۰ زن در دامنه‌ی کوه یَلَوَر برگزار شد. سازمان‌دهندگان این برنامه اظهار داشتند که هدفشان بهره‌برداری از طبیعت منطقه برای تشویق بانوان به مشارکت فعال‌تر در فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی است. پری سعیدی، مسئول گروه کوهنوردی باوان روانسر، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ ابراز امیدواری کرد که این گروه توسعه یابد و از بانوان خواست تا با مشارکت در فعالیت‌ها، توانایی خود را در کنار مردان در ورزش، به‌ویژه کوهنوردی، به اثبات برسانند.

روناک محمدی، یکی از اعضای گروه، با اشاره به تجربه‌ی خود به عنوان مادر سه فرزند، از بانوان درخواست کرد که دست‌کم هفته‌ای یک روز ورزش کنند و خود را محدود به چهاردیواری خانه نکنند، چرا که ورزش زندگی را زیباتر و روح را آرام‌تر می‌سازد. آلا بهرامی، دیگر عضو گروه، نیز معتقد است که «کوهستان خانه‌ی دوم انسان است و کوهنوردی به افزایش اعتماد‌به‌نفس و سلامتی منجر می‌شود». این فعالیت که ترکیبی از پیاده‌روی و کوهنوردی بود، با عبور از مسافتی بیش از چهار کیلومتر به نقطه‌ی هدف رسید. در پایان، تعدادی از بانوان شرکت‌کننده در این برنامه‌ی ورزشی با قرعه‌کشی تقدیر شدند تا انگیزه‌ی بیشتری برای ادامه‌ی فعالیت‌های کوهنوردی و اجتماعی پیدا کنند. هرچند این برنامه توسط گروه کوهنوردی بانوان سازمان‌دهی شده بود و اکثر شرکت‌کنندگان زن بودند، اما تعدادی مرد و نوجوان نیز در آن حضور داشتند.