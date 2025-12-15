کلمبیا؛ ۱۷ دانشآموز در حادثهی رانندگی جان باختند
کلمبیا؛ ۱۷ دانشآموز در حادثهی رانندگی جان باختند
خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۵)، به نقل از آندرس خولیان، فرماندار منطقهی «آنتیوکیا»ی کلمبیا، گزارش داد که روز گذشته، یکشنبه، در نتیجهی واژگونی یک اتوبوس حامل دانشآموزان به دره، ۱۷ دانشآموز جان باخته و ۲۰ نفر دیگر مجروح شدند.
آندرس خولیان، فرماندار منطقهی «آنتیوکیا»، در شبکهی اجتماعی «ایکس» نوشت: «این اتوبوس در مسیر بین ساحل دریای کارائیب و شهرک «تولو» در شمال کشور، در حالی که دانشآموزان یک دبیرستان را از یک سفر (علمی/تفریحی) بازمیگرداند، واژگون شده است.»
منطقهای که اتوبوس در آن واژگون شده، کوهستانی است و بیشتر جادههای آن غیراستاندارد و آسفالتنشده هستند. مقامات در حال بررسی علت دقیق این حادثه هستند، اما گزارشها حاکی از آن است که اتوبوس حدود ۸۰ متر به داخل دره سقوط کرده است. در میان قربانیان، رانندهی اتوبوس نیز دیده میشود.