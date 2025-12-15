مەسرور بارزانی و نماینده‌ی فرانسه در ائتلاف ضد داعش درباره‌ی تهدیدات تروریسم گفت‌وگو کردند

1 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، مەسرور بارزانی، روز دوشنبه، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آذر ۱۴۰۴)، میزبان ژنرال فرانسوا تریکو، نماینده‌ی عالی فرانسه در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، بود. این دیدار با حضور یان برێم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان، برگزار شد.

در این جلسه، روابط رو به توسعه‌ی فرانسه و اقلیم کوردستان و وضعیت امنیتی عراق و سوریه، به‌ویژه در رابطه با تهدیدات تروریسم و فعالیت‌های داعش، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فرانسه از دیرباز روابط نزدیکی با اقلیم کوردستان داشته و نقش مهمی در حمایت از حقوق کوردها و ارائه کمک‌های نظامی به نیروهای پیشمرگه ایفا کرده است.

طرفین بر اهمیت تداوم حمایت از نیروهای پیشمرگه و هماهنگی بین ائتلاف بین‌المللی و اقلیم کوردستان برای مقابله با تروریسم و حفظ امنیت و ثبات منطقه، هم‌نظر بودند. با وجود کاهش قدرت سرزمینی داعش، این گروه همچنان در عراق و سوریه تهدیدی پایدار محسوب می‌شود و به دنبال بازسازی و فعال‌سازی هسته‌های خود است. فرانسه به عنوان یکی از اعضای کلیدی ائتلاف بین‌المللی، هزاران سرباز عراقی، از جمله نیروهای پیشمرگه، را آموزش داده و به کمک‌های نظامی و لجستیکی برای تثبیت منطقه ادامه می‌دهد. همچنین، در گفت‌وگوها بر همکاری در زمینه‌ی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته مانند جعل اسناد و قاچاق انسان نیز تأکید شد.