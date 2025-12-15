آمادگی برای تشکیل کابینه‌های جدید در اقلیم و بغداد

4 ساعت پیش

کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان قرار است در پایان روزهای این هفته، روز پنجشنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۴ (۱۸ دسامبر ۲۰۲۵)، به ریاست پرزیدنت بارزانی، تشکیل جلسه دهد. در این نشست، موضوع تشکیل دولت‌های جدید اقلیم کوردستان و فدرال عراق، همراه با تحولات کلی عراق و خاورمیانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هیوا گیلانی، یکی از اعضای کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان، روز دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۵)، اعلام کرد که این نشست در پیرمام برگزار می‌شود. وی افزود که در این جلسه، وضعیت جهانی، خاورمیانه و عراق به همراه نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق، که نتایج نهایی آن روز یکشنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵) از سوی دادگاه عالی فدرال تأیید شد، ارزیابی خواهند شد. پارت دموکرات کوردستان در این انتخابات ۲۷ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق را به دست آورد. با این حال، هیچ ائتلافی به تنهایی اکثریت لازم برای تشکیل دولت را کسب نکرده و مذاکرات برای تشکیل دولت جدید فدرال و اقلیم کوردستان ادامه دارد.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که طبق اعلام ائتلاف نصر، چارچوب هماهنگی شیعیان، نیز قرار است در همین هفته درباره نامزد نخست‌وزیری آینده عراق تصمیم‌گیری کند. همچنین، قرار است روز سه‌شنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۴ (۱۶ دسامبر ۲۰۲۵)، هیئت‌های مذاکره‌کننده پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کنند.