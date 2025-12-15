کمک‌های مالی شرکت‌های نفتی در پی وقوع سیل ویرانگر در اقلیم کوردستان.

شرکت‌های دانا گاز و هلال پترولیوم با همکاری دولت اقلیم کوردستان، مبلغ دو میلیون دلار آمریکایی به خانواده‌های آسیب‌دیده‌ی سیل در چمچمال اهدا می‌کنند. دانا گاز یک شرکت گازی اماراتی است که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شده و هلال پترولیوم نیز سهام اکثریت آن را در اختیار دارد. این دو شرکت بخشی از کنسرسیوم «پرل پترولیوم» هستند که مسئولیت توسعه و تولید گاز در میادین گازی «کورمور» و «چمچمال» در اقلیم کوردستان عراق را بر عهده دارد.

روز دوشنبه، ۱۵ کانون‌یه‌که‌م ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، شاکر واجد شاکر، سخنگوی شرکت دانا گاز، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در روزهای گذشته، شهرستان چمچمال با موجی از باران‌های شدید و سیل مواجه شد که خسارات مادی گسترده‌ای به خانه‌ها، موسسات و اماکن تجاری وارد آورد و متأسفانه منجر به جان باختن تعدادی از شهروندان شد. سیل گسترده در چمچمال، استان سلیمانیه‌ی اقلیم کوردستان، باعث تخریب بیش از ۱۶۰۰ منزل و صدها فروشگاه و خودرو شده است. در این حوادث، دست‌کم دو نفر جان باختند و ۱۲ نفر مجروح شدند. همچنین، کتابخانه‌ی عمومی چمچمال آسیب جدی دید و هزاران جلد کتاب تاریخی و نفیس از بین رفت. برآورد کلی خسارات وارده به ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

در این اطلاعیه آمده است که با احساس مسئولیت انسانی و ملی، دو شرکت "دانا گاز" و "هلال پترولیوم"، در چارچوب "ائتلاف پرل پترولیوم" و با هماهنگی دولت اقلیم کوردستان و وزارت سامانه‌های طبیعی، پیشگام شده‌اند تا کمک مالی به مبلغ دو میلیون دلار آمریکایی را به عنوان حمایتی برای خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه دهند.

شاکر واجد شاکر افزود که در این راستا، "دانا گاز" و "هلال پترولیوم" تعهد خود را برای حمایت و یاری رساندن به آسیب‌دیدگان تأیید می‌کنند. آنها همچنین در کنار تمامی طرف‌های ذی‌ربط و ساکنان شهرستان چمچمال برای عبور از این درد و کاهش تأثیرات آن، تلاش خواهند کرد تا امید به زندگی را بازگردانند و بر این بحران انسانی سخت فائق آیند.