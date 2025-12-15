رئیس پارلمان لبنان: انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود

مخالفت قاطع با پیشنهاد تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی

4 ساعت پیش

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، با هرگونه پیشنهاد برای به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی این کشور مخالف است و تأکید دارد که انتخابات باید در زمان تعیین‌شده خود برگزار شود. وی این موضع را در حالی اعلام کرد که ژوزف عون، رئیس جمهور، و نواف سلام، رئیس دولت لبنان، پیشنهاد تأخیر در این روند را تا تابستان آینده مطرح کرده بودند.

رئیس پارلمان لبنان، روز دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۵)، اظهار داشت که تنها دلیل مطرح‌شده برای این تأخیر، مشکلاتی است که شهروندان مقیم خارج از کشور با آن مواجه هستند. بری خاطرنشان کرد که رئیس جمهور و رئیس دولت به دنبال هم‌زمان کردن زمان برگزاری انتخابات با تعطیلات اعیاد هستند تا لبنانی‌های مقیم خارج بتوانند برای رأی دادن بازگردند. وی این دلایل را "فنی" و غیرقابل‌قبول برای مقامات و افراد ذی‌ربط دانست و اصرار کرد که انتخابات باید در موعد مقرر خود برگزار شود. بری همچنین یادآور شد که قانون انتخابات نباید بار دیگر با توافق مسئولان کشور اصلاح شود، چرا که در دوره قبلی مجلس این قانون بازنگری شده است.

رئیس پارلمان لبنان افزود که بحث در مورد تأخیر در انتخابات، به تصمیم اکثریت نمایندگان پارلمان و سیاستمداران وابسته است. او با وجود اصرار بر برگزاری انتخابات در زمان مقرر، اظهار داشت که در شرایط کنونی، از تأخیر حداقل دو ساله یا حتی تأخیر برای یک دوره کامل پارلمانی حمایت می‌کند.