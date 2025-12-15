شار واشنگتن، چالش انتخاب نخستوزیر عراق را پیچیدهتر کرد
ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعه در جستجوی نامزدی "مورد تایید" در بحبوحهی تهدید به تحریمهای آمریکا
روند انتخاب نخستوزیر جدید عراق در مقایسه با سالهای گذشته با پیچیدگیها و موانع بزرگتری روبهرو شده است؛ به گونهای که گزینههای ائتلاف چارچوب هماهنگی تحت فشار شرایط سخت ایالات متحدهی آمریکا محدود شدهاند. ائتلاف چارچوب هماهنگی متشکل از احزاب شیعهی عراق است که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک بوده و مخالف افزایش نفوذ آمریکا در عراق هستند. این ائتلاف پس از خروج جریان صدر از مجلس عراق در سال ۲۰۲۲، به بزرگترین بلوک شیعی تبدیل شد.
انور موسوی، تحلیلگر سیاسی، به کوردستان۲۴ گفت: «به دلیل خطر اعمال تحریمهای سنگین از سوی آمریکا، ائتلاف چارچوب هماهنگی در وضعیت حساسی قرار دارد.» موسوی اشاره کرد که تحریمهای این بار میتواند بسیار تاثیرگذار باشد و حتی به «بستن حساب درآمد نفتی عراق و مسدود کردن داراییهای آن در آمریکا» برسد. ایالات متحده پیش از این نیز تهدید به اعمال تحریمهای گسترده علیه شخصیتها و نهادهای عراقی کرده بود، به خصوص آنهایی که مشکوک به حمایت مالی از گروههای مسلحی هستند که با طرفهای خارجی ارتباط دارند. این تحریمها ممکن است شرکتهای فعال در حوزههای انرژی و خدمات لجستیکی را نیز شامل شود.
در همین حال، صباح عقیلی، از شخصیتهای نزدیک به ائتلاف چارچوب هماهنگی، اظهار داشت: «ائتلاف چارچوب هماهنگی حرف خود را دارد. بله، شخص مورد نظر به این ائتلاف نزدیک است، اما از هر گونه مشکل سیاسی دور بوده و در سطوح داخلی و خارجی فردی مورد تایید است. این همان چیزی است که ائتلاف چارچوب هماهنگی میخواهد تا روابطش با آمریکا باثبات بماند.» آمریکا با مشارکت گروههای مسلح وابسته به تهران در دولت جدید عراق مخالفت کرده و خواستار ادغام این گروهها در زنجیرههای فرماندهی پاسخگو یا کنار گذاشتن آنها از مناصب حاکمیتی است.
بر اساس نشانههای کنونی، تعیین نخستوزیر این دورهی عراق کار آسانی نخواهد بود، زیرا به گفتهی کارشناسان، این بار طرف آمریکایی، نه طرف ایرانی، نقش تعیینکنندهای در انتخاب نخستوزیر خواهد داشت. دادگاه عالی فدرال عراق نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را در روز یکشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵) تایید کرد، اما تعیین نخستوزیر آینده همچنان نامشخص است و ائتلافها برای تشکیل دولت نیاز به مذاکره دارند. یک نمایندهی پارلمان عراق پیشبینی کرده است که معرفی نامزد تصدی پست نخستوزیری ممکن است تا پنج هفته به طول انجامد.