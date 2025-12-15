تظاهرات و درگیری در جشن حانوکا در آمستردام

۲۲ بازداشتی در پی اعتراض به حضور خواننده اسرائیلی

3 ساعت پیش

حضور یک خواننده‌ی اسرائیلی در جشن حانوکا در سالن کنسرت آمستردام در هلند، به تظاهرات و درگیری‌هایی منجر شد که طی آن ۲۲ نفر بازداشت شدند. این رویداد عصر روز یکشنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵)، رخ داد.

روزنامه‌ی «تراو» هلندی، روز دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۵)، گزارش داد که گروهی در آمستردام در اعتراض به حضور «شای آبرامسون»، خواننده‌ی اصلی ارتش اسرائیل، که پیش‌تر نیز بحث‌برانگیز بوده است، تظاهرات کردند. این تظاهرات در میدان موزه‌ی نزدیک به سالن کنسرت به خشونت گرایید. تظاهرکنندگان بمب‌های دودزا پرتاب کرده و شعارهایی مانند «ننگ بر سالن کنسرت، دست شما به خون آغشته است» سر دادند.

بر اساس گزارش پلیس، شماری از معترضان از موانع جداکننده‌ی میدان از ساختمان کنسرت عبور کردند که به بازداشت ۲۲ نفر انجامید. پلیس آمستردام در بیانیه‌ای اعلام کرد که این بازداشت‌ها به دلیل نقض قانون تظاهرات عمومی، قوانین داخلی، استفاده از مواد آتش‌زا، عدم ارائه‌ی هویت و مقاومت در برابر پلیس صورت گرفته است. پلیس همچنین افزود که با بازداشت‌شدگان بازجویی می‌شود و دادگاه در مورد اقدامات قانونی آتی تصمیم‌گیری خواهد کرد. اعتراضات به دلیل ارتباط آبرامسون با ارتش اسرائیل، که در عملیات نظامی در غزه مشارکت دارد، مورد توجه بین‌المللی قرار گرفته است.

نگرانی‌ها درباره‌ی حضور این خواننده، که اغلب با لباس نظامی در رویدادهای رسمی ارتش اسرائیل ظاهر می‌شود، از تابستان آغاز شده بود. اداره‌ی سالن کنسرت آمستردام با درک حساسیت وضعیت، از سازمان‌دهنده‌ی جشن حانوکا درخواست کرده بود که خواننده‌ی دیگری را انتخاب کند. پس از مخالفت سازمان‌دهنده، اداره‌ی سالن ابتدا مجوز برگزاری کنسرت را لغو کرد. اما پس از اعتراضات گسترده در محافل یهودی، میانجی‌گری صورت گرفت و مصالحه‌ای حاصل شد: آبرامسون در کنسرت عمومی بعدازظهر حضور نخواهد یافت، اما در دو کنسرت خصوصی شبانه برنامه اجرا خواهد کرد. دادگاه آمستردام نیز پیش‌تر حکم داده بود که تظاهرات در نزدیکی ساختمان کنسرت، بین ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰ و تنها با حضور ۳۰ نفر مجاز است.