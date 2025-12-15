گفت‌وگو درباره‌ی توافق ۱۰ مارس سوریه و طرح «ترکیه بدون ترور»

3 ساعت پیش

کابینه‌ی دولت ترکیه در نشستی به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، روند صلح داخلی و اجرای توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (۲۰ اسفند ۱۴۰۳) میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و دولت سوریه را مورد بررسی قرار خواهد داد. این نشست روز دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۵)، برگزار می‌شود.

رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه گزارش داده‌اند که محور اصلی این نشست، بررسی آخرین تحولات مربوط به اجرای توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ است. این توافق که میان احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، به امضا رسید، بر وحدت ملی سوریه، به رسمیت شناختن جامعه‌ی کورد، آتش‌بس سراسری، و ادغام نهادهای مدنی و نظامی در شمال شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی تأکید دارد. با این حال، گزارش‌ها از چالش‌ها و اتهامات متقابل در اجرای این توافق حکایت دارند و ترکیه بر لزوم ادغام قسد در فرماندهی دولت دمشق تأکید می‌کند.

همچنین، یکی دیگر از محورهای گفت‌وگو در این نشست، بررسی "روند صلح" داخلی ترکیه است که دولت آن را «ترکیه‌ی بدون ترور» می‌نامد. رئیس جمهور اردوغان بر تلاش‌های کشورش برای ایجاد «ترکیه‌ای بدون ترور» و در نهایت «منطقه‌ای بدون ترور» تأکید کرده است. در چارچوب این روند، کمیسیونی در پارلمان ترکیه تشکیل شده و در حال آماده‌سازی گزارشی شامل پیشنهادهای اصلاحات قانونی برای پیشبرد این روند است. انتظار می‌رود گام‌های برداشته شده برای آماده‌سازی این گزارش و آخرین تحولات «روند صلح» در نشست کابینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.