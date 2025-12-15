ائتلاف اهل سنت عراق: اولین جلسه پارلمان پیش از کریسمس برگزار شود

فراخوان شورای سیاسی اهل سنت برای تسریع در تشکیل دولت جدید

شورای سیاسی اهل سنت عراق پیشنهاد می‌کند که اولین جلسه دوره‌ی جدید مجلس نمایندگان این کشور پیش از روز کریسمس، ۳۰ آذر ۱۴۰۴ (۲۵ دسامبر ۲۰۲۵)، برگزار شود. این شورا از رئیس جمهور عراق خواسته است که هرچه سریع‌تر زمان برگزاری این جلسه را تعیین کند.

شورای سیاسی اهل سنت عراق، که متشکل از نیروهای پیروز اهل سنت در انتخابات است، اواخر روز یکشنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵)، در منزل مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم در بغداد، تشکیل جلسه داد. در این نشست، که با حضور رهبران احزاب و ائتلاف‌های تشکیل‌دهنده شورا برگزار شد، بر اهمیت ارتباط با شرکای سیاسی برای تسریع در تشکیل دولت جدید و پاسخگویی به خواسته‌های مردم عراق تأکید شد. این شورا تأیید نتایج انتخابات پارلمانی توسط دادگاه عالی فدرال در روز یکشنبه را تبریک گفت.

بر اساس بیانیه‌ی این شورا، در این جلسه درباره‌ی الزامات قانون اساسی، دیدگاه شورا برای تشکیل دولت آینده و برنامه‌ی آن، و چالش‌های پیش‌رو بحث و گفت‌وگو شد. شورای سیاسی اهل سنت با استناد به ماده‌ی ۵۴ قانون اساسی، از رئیس جمهور عراق خواست تا برای تعیین تاریخ اولین جلسه‌ی مجلس نمایندگان به منظور انتخاب رئیس و دو معاون او تسریع کند. طبق عرف سیاسی عراق، پست نخست‌وزیری به شیعیان، ریاست جمهوری به کوردها و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم، به عنوان یکی از نامزدهای اصلی ریاست پارلمان مطرح شده است.

هم‌زمان، قرار است روز دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۵)، چارچوب هماهنگی شیعیان برای تعیین نامزد خود برای پست نخست‌وزیری آینده‌ی عراق تشکیل جلسه دهد. بر اساس اطلاعات یک منبع نزدیک به چارچوب هماهنگی، این نشست به بررسی تعیین یک نامزد مشترک خواهد پرداخت و در صورت عدم دستیابی به توافق نهایی بر روی یک نام، نام سه نامزد به رأی‌گیری گذاشته خواهد شد. این چارچوب کمیته‌هایی برای مصاحبه با نامزدها تشکیل داده و اختلافات داخلی در مورد مکانیسم انتخاب نخست‌وزیر همچنان وجود دارد.