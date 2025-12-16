رئیس جمهور عراق زمان اولین جلسه پارلمان جدید را تعیین کرد

رئیس جمهور عراق در فرمانی، پارلمان جدید را برای برگزاری اولین جلسه خود در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ فراخواند

3 ساعت پیش

لطیف جمال رشید، رئیس جمهور عراق، روز سه‌شنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، فرمان جمهوری شماره ۵۴ را صادر کرد و بر اساس آن، اعضای جدید مجلس نمایندگان (پارلمان) را برای برگزاری اولین جلسه خود فراخواند.

این جلسه قرار است روز دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۸ دی ۱۴۰۴)، برگزار شود تا ششمین دوره‌ی مجلس نمایندگان عراق رسماً آغاز به کار کند.

تایید نتایج انتخابات و نقش دادگاه فدرال

این تصمیم رئیس جمهور پس از آن اتخاذ شد که دادگاه عالی فدرال عراق، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را روز یکشنبه، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آذر ۱۴۰۴)، تأیید کرد. انتخابات پارلمانی عراق در روز ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴) برگزار شده بود که ائتلاف "بازسازی و توسعه" به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی، با کسب ۴۶ کرسی، بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورد. دادگاه عالی فدرال، به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی عراق، پس از بررسی دقیق، اعلام کرد که روند رأی‌گیری تمامی الزامات قانونی و قانون اساسی را رعایت کرده و هیچ تخلفی که اعتبار انتخابات را زیر سؤال ببرد، شناسایی نشده است. لطیف جمال رشید در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ (۲۵ مهر ۱۴۰۱) به عنوان نهمین رئیس جمهور عراق سوگند یاد کرده بود.

مقررات قانون اساسی برای برگزاری جلسات

بر اساس ماده ۵۴ قانون اساسی عراق، رئیس جمهور موظف است ظرف ۱۵ روز پس از تایید نتایج نهایی انتخابات عمومی، پارلمان جدید را با صدور فرمانی برای برگزاری اولین جلسه خود فراخواند. این جلسه به ریاست "مسن‌ترین عضو" برگزار می‌شود تا هیئت رئیسه پارلمان شامل رئیس و دو معاونش انتخاب شوند. فرمان ریاست جمهوری برای برگزاری اولین جلسه پارلمان نیز مطابق با مواد ۵۴ و ۷۳ قانون اساسی عراق صادر شده است.