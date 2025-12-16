مسرور بارزانی و رئیس جریان الغد سوریه بر حفظ حقوق مردم کورد و همه جوامع آن کشور تاکید کردند

1 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – در دیدار نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و رئیس جریان الغد سوریه بر حفظ حقوق مردم کورد و همه جوامع آن کشور تاکید شد.

دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز سه‌شنبه ۱۶ دسامبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از احمد الجربا، رئیس جریان الغد سوریه، استقبال کرد.

بر پایه بیانیه در این دیدار درباره آخرین تحولات و پیشامدهای سوریه و منطقه تبادل نظر شد.

در بیانیه آمده است که در بخش دیگری از این دیدار بر اهمیت حفظ و احترام گذاشتن به حقوق مردم کورد و همه جوامع سوریه تاکید شد.

ب.ن