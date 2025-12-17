پرزیدنت بارزانی از سرکنسول جدید هلند در اربیل استقبال کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – در دیدار با پرزیدنت بارزانی، سرکنسول جدید هلند در اربیل، از پیشرفت‌های اقلیم کوردستان در زمینه‌های امنیت و آبادانی و رفاه ابراز خوشحالی کرد.

بارگاه بارزانی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز چهارشنبه ۱۷ دسامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از ماچیج زایدل، سرکنسول جدید هلند در اربیل استقبال کرد.

بر پایه بیانیه در این نشست سرکنسول هلند در اربیل خوشحالی خود را از دیدار با پرزیدنت بارزانی ابراز داشت و آمادگی خود را برای توسعه بیشتر روابط بین اقلیم کوردستان و هلند در همه زمینه‌ها نشان داد.

سرکنسول هلند همچنین از پیشرفت‌های اقلیم کوردستان در زمینه‌های امنیت و آبادانی و رفاه ابراز خوشحالی کرد و نقش و جایگاه پرزیدنت بارزانی و دولت اقلیم کوردستان را ستود. او مقاومت و مبارزات مردم کوردستان در گذشته را برای غلبه بر موانع و مصائب، ارج نهاد.

پرزیدنت بارزانی نیز آغاز به کار سرکنسول جدید هلند در اربیل را به وی تبریک گفت و حمایت خود و اقلیم کوردستان را از توسعه و بهبود روابط دوجانبه اعلام کرد. همچنین مصائبی را مورد توجه قرار داد که مردم هلند در گذشته بر سرشان آمده، اما با اتحاد و مبارزه توانسته‌اند بر موانع غلبه کنند و کشوری را بنیان نهند که امروز یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای اروپا و جهان است.

اوضاع عراق و منطقه به طور کلی و تاریخ مبارزات مردم کوردستان و توجه به زیبایی مناطق کوردستان از دیگر موضوع‌های مطرح شده در این دیدار بودند.

ب.ن