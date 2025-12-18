اخبار

کوردستان؛ دروازه‌ای فعال برای شرکت‌های آمریکایی

سرکنسول آمریکا در اربیل بر نقش حیاتی اقلیم در جذب سرمایه‌گذاری تاکید کرد

کیتلین پایپر، سرکنسول موقت آمریکا در اربیل، روز پنجشنبه، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴)، در ساختمان جدید سرکنسولگری کشورش میزبان نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنعت استان‌های اربیل، دهوک، سلیمانی و حلبچه بود.

 این دیدار به منظور تقویت روابط تجاری و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک انجام شد.

سرکنسول موقت آمریکا در بیانیه‌ای اظهار داشت: «ما اقلیم کوردستان را به عنوان دروازه‌ای فعال و مهم برای ورود شرکت‌های آمریکایی می‌بینیم.» این سخنان نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک اقلیم کوردستان در سیاست‌های اقتصادی و تجاری آمریکا در منطقه است. دولت آمریکا مدت‌هاست که از طریق دفتر سرکنسولگری خود در اربیل، برنامه‌های متعددی را برای تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در اقلیم کوردستان حمایت می‌کند.

 
 
