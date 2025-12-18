سرکنسول آمریکا در اربیل بر نقش حیاتی اقلیم در جذب سرمایه‌گذاری تاکید کرد

3 ساعت پیش

کیتلین پایپر، سرکنسول موقت آمریکا در اربیل، روز پنجشنبه، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴)، در ساختمان جدید سرکنسولگری کشورش میزبان نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنعت استان‌های اربیل، دهوک، سلیمانی و حلبچه بود.

این دیدار به منظور تقویت روابط تجاری و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک انجام شد.

سرکنسول موقت آمریکا در بیانیه‌ای اظهار داشت: «ما اقلیم کوردستان را به عنوان دروازه‌ای فعال و مهم برای ورود شرکت‌های آمریکایی می‌بینیم.» این سخنان نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک اقلیم کوردستان در سیاست‌های اقتصادی و تجاری آمریکا در منطقه است. دولت آمریکا مدت‌هاست که از طریق دفتر سرکنسولگری خود در اربیل، برنامه‌های متعددی را برای تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در اقلیم کوردستان حمایت می‌کند.