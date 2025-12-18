اخبار

پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به مناسبت جشن اِزی، جشن روزه‌ی ایزدی‌ها

پرزیدنت بارزانی: کوردستان سرزمین برادری و همزیستی است

پرزیدنت مسعود بارزانی روز پنجشنبه، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، در پیامی به مناسبت فرارسیدن جشن اِزی، جشن روزه‌‌ی ایزدی‌ها ، این عید را به خواهران و برادران ایزدی تبریک گفت.

ایشان در این پیام، کوردستان را سرزمین برادری، همزیستی و صلح‌خواهی میان تمامی اقوام و ادیان و ملیت‌ها دانست و بر گسترش این فرهنگ تأکید کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

 

"به نام خداوند بزرگ و مهربان،

به مناسبت فرا رسیدن جشن روزه‌ی ایزدی، گرم‌ترین تبریکات خود را به خواهران و برادران ایزدی در کوردستان و سراسر جهان تقدیم می‌کنم. امیدوارم روزهای این جشن را در شادی و خوشبختی سپری کنید و تمامی خواهران و برادران ایزدی، همه‌ی اعیاد و مناسبت‌های خود را با آرامش و خوشحالی برگزار نمایند.

جای افتخار است که کوردستان، سرزمین برادری، همزیستی و صلح‌خواهی میان تمامی اقوام و ادیان و ملیت‌ها است و نیاز است که این فرهنگ، عمیق‌تر و گسترده‌تر شود.

در خیر و خوشی باشید.

مسعود بارزانی

۱۸ دسامبر ۲۰۲۵"

 
مصطفی ابراهیم ,